Основатель Uber покинул Трампа

В письме, разосланном сотрудникам, Каланик объясняет, что слишком многие, в том числе и пресса, восприняли его согласие участвовать в работе совета как поддержку внутренней политики нового президента, в том числе миграционной, сообщает Би-би-си.

При этом решение Трампа прекратить прием беженцев и временно прекратить выдачу виз гражданам семи ближневосточных государств рассердило водителей Uber, многие из которых - сами мигранты из стран Азии.

В своем письме Каланик утверждает, что во время короткого разговора с новым президентом он высказал свое недовольство визовыми ограничениями и объяснил, сколь негативный эффект они могут оказать на всю отрасль.

Компания Uber и раньше открыто выражала серьезную обеспокоенность миграционным указом Трампа, отмечая, что он затронет многих ее сотрудников. Компания уже выделила 3 млн долларов на помощь водителям, которые пострадают от этого указа.

В экономический совет при Трампе входят многие крупные бизнесмены, в том числе основатель компаний SpaceX и Tesla Motors Илон Маск. Он уже заявил, что не будет выходить из совета, так как считает его возможностью донести до президента мнение о его реформах.