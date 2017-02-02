Мэр Силламяэ Тынис Кальберг отвечает депутату горсобрания Олегу Култаеву, который написал на портале Rus.Postimees.ee о вопиющем, с его точки зрения, случае религиозной пропаганды в силламяэском детском саду Jaaniussike.

«Религиозной пропаганды в детских садах Силламяэ нет, – утверждает мэр. – То, что религиозная или политическая пропаганда в детских учреждениях запрещена, открыл не член горсобрания Култаев – это общее место, никто никогда это требование не отменял. В данном случае извещение о мероприятии не было достаточным и своевременным, за что перед родителями извинились на разных уровнях. Однако речь не идет о пропагандистском мероприятии: детям раздали подарки, их поздравили с праздниками».

У духовных лиц в Силламяэ, добавляет мэр, есть великолепная традиция в первый день Адвента поздравлять горожан, в первую очередь детей, по случаю наступающего Рождества, и то, что в этом принимают участие церковные деятели, не делает мероприятие пропагандой чьих-то верований.

«Работа с детьми в нашем городе приоритетна, – продолжает Кальберг. – В детсадах Силламяэ для детей создана очень хорошая среда, этому удивлялись многие гости... Сам я, может быть, даже больше в курсе повседневной жизни наших детских садов, чем руководители самоуправления в среднем, потому что и мой ребенок ходит в силламяэский детский сад, и я как родитель заверяю: с религиозной пропагандой я в наших детсадах не сталкивался, зато детей знакомят с разными праздниками и учат их общечеловеческим ценностям».

Что мэр Силламяэ скажет о брошюрах откровенно религиозного содержания («Иисус – самый большой подарок» и так далее), которые раздавались детям? «Всякий здравомыслящий человек сам может сказать, читают ли брошюры с письменным текстов дети четырех-пяти лет, – отвечает Кальберг. – Насколько я знаю, эти брошюры были внутри упаковок с конфетами и детям сказали, что открывать их нужно дома вместе с родителями. Упаковки никто не вернул, их с радостью приняли. Так что самостоятельно дети эти брошюры не читали, а если дома родители решили прочесть брошюры вместе с ними, это был их выбор».