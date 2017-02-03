Обложка журнала Spiegel с Трампом и головой статуи Свободы вызвала скандал

Несколько немецких газет раскритиковали изображение, а зампредседателя Европарламента назвал обложку безвкусной, сообщает Би-би-си.

Художник Эдель Родригес заявил, что изображение символизирует "обезглавливание демократии". Редактор Spiegel Клаус Бринкбаумер в редакционной статье заявил, что Трамп пытается совершить государственный переворот сверху и установить "нелиберальную демократию".

Белый дом ранее обвинял либеральные СМИ в "ложном и безответственном" освещении, призванном очернить президента Трампа и новую администрацию.

Александр Граф Ламбсдорф, член партии Свободных демократов и заместитель главы Европейского парламента, заявил, что обложка больше говорит о журналистах Spiegel, чем о Трампе.

"Обложка использует жертв террора очень скверным образом", - заявил он изданию Bild.