Суббота, 4. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Обложка журнала Spiegel с Трампом и головой статуи Свободы вызвала скандал

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Влиятельный немецкий еженедельник Der Spiegel вызвал волну критики из-за обложки, на которой изображен президент США Дональд Трамп, обезглавливающий статую Свободы.

Несколько немецких газет раскритиковали изображение, а зампредседателя Европарламента назвал обложку безвкусной, сообщает Би-би-си.

Художник Эдель Родригес заявил, что изображение символизирует "обезглавливание демократии". Редактор Spiegel Клаус Бринкбаумер в редакционной статье заявил, что Трамп пытается совершить государственный переворот сверху и установить "нелиберальную демократию".

Белый дом ранее обвинял либеральные СМИ в "ложном и безответственном" освещении, призванном очернить президента Трампа и новую администрацию.

Александр Граф Ламбсдорф, член партии Свободных демократов и заместитель главы Европейского парламента, заявил, что обложка больше говорит о журналистах Spiegel, чем о Трампе.

"Обложка использует жертв террора очень скверным образом", - заявил он изданию Bild.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАspiegelдональд трампеженедельникизображениекритикипрезидент сшахудожник
limon.ee
Limon.ee
самое читаемое на krasotka.ee
Krasotka.ee
самое читаемое на limon.ee
Limon.ee
Limon.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
Limon.ee
Limon.ee
Limon.ee
Limon.ee
limon.ee
krasotka.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
21:23
Минобороны России не хочет участвовать в дрязгах из-за парка "Патриот"
21:02
Лекарства от рака могут подешеветь
20:45
Обложка журнала Spiegel с Трампом и головой статуи Свободы вызвала скандал
20:26
Галерея: Кальюлайд и Сильдару открыли международный турнир экстремалов Simple Session
20:04
В Москве снегом с крыши зашибло ребенка в коляске (1)
19:51
Галерея: смотрите, что творилось во время банного марафона в Отепя
19:30
В Англии изуродовали машину, которая портила туристам фотографии
19:30
Построй свой дом: три самых дешевых участка земли в Эстонии ждут покупателей
19:08
Фото, видео: в Харьюмаа автомобиль перевернулся на крышу (2)
18:53
У перевозившего пассажиров автобуса в Таллинне отвалилось колесо
18:25
Иран грозит обрушить на врагов "град ревущих ракет" после санкций США (1)
17:58
Трамп назвал нелепым решение судьи о приостановке миграционного указа
17:49
Эстонские архитекторы оказались в центре скандала в Норвегии (2)
17:38
Не надо стесняться: шесть видов секса, которые мужчины тайно ненавидят
17:34
На границе Латвии с Россией построены первые 23 километра забора
17:31
Дом, затерянный в горах. Смотрим фото
17:27
Ей скрывать нечего: откровенный образ Элины Борн взбудоражил поклонников
17:05
Охотникам придется оплатить проделки прожорливых лосей (1)
16:50
Интимное фото Дженнифер Лопес наделало в Сети много шума
16:49
Найдены все попавшие под лавину в Италии альпинисты
Все новости
LimonЦеликом
Светская львица Ану Саагим: эстонским малышам следовало бы изучать русский язык уже в садике (видео)

Светская львица Ану Саагим: эстонским малышам следовало бы изучать русский язык уже в садике (видео) (1)

Как такое возможно? Супермодель Наоми Кэмпбелл за 25 лет совершенно не изменилась (фото)

Как такое возможно? Супермодель Наоми Кэмпбелл за 25 лет совершенно не изменилась (фото)

Интимное фото Дженнифер Лопес наделало в Сети много шума

Интимное фото Дженнифер Лопес наделало в Сети много шума

17:38
Не надо стесняться: шесть видов секса, которые мужчины тайно ненавидят
17:27
Ей скрывать нечего: откровенный образ Элины Борн взбудоражил поклонников
16:00
Видео: Лукашенко рассказал журналистам, какие трусы он носит
15:37
Весна близко: Мария Захарова похвасталась стройными ногами
KrasotkaЦеликом
Восемь признаков того, что человек вас не разлюбит

Восемь признаков того, что человек вас не разлюбит

О каких проблемах в сексе стыдно признаться даже подруге?

О каких проблемах в сексе стыдно признаться даже подруге?

Узнайте, как питается личный диетолог голливудских знаменитостей

Узнайте, как питается личный диетолог голливудских знаменитостей

12:29
Создана женская одежда, меняющаяся под взглядами мужчин
11:11
Диетологи назвали продукты с самым долгим эффектом сытости
3. фев
Размер имеет значение?
3. фев
Почему маленький клитор мешает достичь оргазма (2)
SportsЦеликом
Галерея: Кальюлайд и Сильдару открыли международный турнир экстремалов Simple Session

Галерея: Кальюлайд и Сильдару открыли международный турнир экстремалов Simple Session

Серена Уильямс признана лучшей теннисисткой по итогам января

Серена Уильямс признана лучшей теннисисткой по итогам января

Российский лыжник Ретивых победил в спринте на этапе Кубка мира в Пхенчхане

Российский лыжник Ретивых победил в спринте на этапе Кубка мира в Пхенчхане

3. фев
Звезда эстонского фитнеса Эгле Эллер-Наби во второй раз станет мамой
ВпрокЦеликом
Инспекция: данные оплативших парковку по мобильнику можно использовать для уведомления о штрафах

Инспекция: данные оплативших парковку по мобильнику можно использовать для уведомления о штрафах

Билеты на автобусы могут резко подорожать

Билеты на автобусы могут резко подорожать (2)

Как уменьшить счет за электричество: простые, но эффективные советы от специалиста Eesti Energia

Как уменьшить счет за электричество: простые, но эффективные советы от специалиста Eesti Energia (3)

3. фев
Сегодня ночью вновь могут быть сбои в работе банковских карт (1)
Погода
Охотникам придется оплатить проделки прожорливых лосей

Охотникам придется оплатить проделки прожорливых лосей (1)

Вечером на дорогах возможна наледь

Вечером на дорогах возможна наледь

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Фото, видео: в Харьюмаа автомобиль перевернулся на крышу

Фото, видео: в Харьюмаа автомобиль перевернулся на крышу (2)

У перевозившего пассажиров автобуса в Таллинне отвалилось колесо

У перевозившего пассажиров автобуса в Таллинне отвалилось колесо

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Смотрите галерею: кому досталась Золотая поварешка?

Смотрите галерею: кому досталась Золотая поварешка?

Видео: смотрите, как выглядел Таллинн 40 лет назад!

Видео: смотрите, как выглядел Таллинн 40 лет назад! (2)

Культура
Алена Суржикова получила премию фонда

Алена Суржикова получила премию фонда "Капитал культуры"

Скончалась старейшая актриса России

Скончалась старейшая актриса России

Самые читаемые
Эстонские архитекторы оказались в центре скандала в Норвегии(2)
Галерея: смотрите, что творилось во время банного марафона в Отепя
Как уменьшить счет за электричество: простые, но эффективные советы от специалиста Eesti Energia(3)
Построй свой дом: три самых дешевых участка земли в Эстонии ждут покупателей
У перевозившего пассажиров автобуса в Таллинне отвалилось колесо
Топ комментариев
Побывавшие на фронте одноклассники: чуда на Украине не произошло(34)
В здравоохранении назревает война(25)
Гламурная жизнь президента: аппетиты Ильвеса росли с каждым годом (25)
Ану Саагим: хорошо, что не дошло до подсчета купленных президентом трусов – мне стыдно за эстонскую журналистику(24)
"Ты что, п***р?" Россиянина осудили за сквернословие в адрес эстонского таможенника(23)
Bалюта
USD
0,931 EUR
GBP
1,163 EUR
SEK
0,106 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 03.02.2017
Все валюты
Архив
календарь
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees