Террористы могли следить за самолетом Мэй во время ее зарубежных визитов

Транспондер - автоматическое устройство, передающее координаты самолетов. Чаще всего речь идет о пассажирских рейсах - на них транспондеры должны быть включены обязательно. На основе этой технологии работает, например, сайт Flightradar24, сообщает портал Newsru.com.

Как отмечает издание, некоторые эксперты призвали отключить транспондер на официальном самолете премьера Британии. Специалисты полагают, что благодаря данным, передаваемым устройством, за передвижением воздушного судна в интернете могут следить террористы.