Вторник, 7. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Читатель: прекратите непотребства в спортзале!

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Читатель портала Rus.Postimees.ee Виктор недоумевает: неужели люди, которые ходят в спортзал, не могут вести себя приличнее?

«Я хожу в один из спортзалов Таллинна, – пишет Виктор. – В центре, не самый дешевый. Значит, по идее, туда ходит не самая последняя публика. Вроде бы всё должно быть прилично. Если бы!

Во-первых, запахи. От одних, в основном, от мужиков, страшно несет потом. Причем не свежим, это я бы еще понял, а каким-то застарелым, перепревшим. Я так понял, люди ходят на тренировки в одной и той же одежде и ее не стирают. Вообще. Что это такое? Зачем нужно быть такими свиньями?

Во-вторых, от девушек иногда страшно несет парфюмом. СТРАШНО. Причем парфюмы выбираются какие-то удушающие. Меня, по крайней мере, от них мутит. Пройдешь мимо такой пахучей девушки, и потом весь день запах словно бы висит вокруг тебя. Может, я один такой нервный, конечно. Но вряд ли.

В-третьих: мужчины, имейте совесть, используйте фены в раздевалках по назначению! Эти фены для сушки ГОЛОВЫ, а не других частей тела. Я уже несколько раз видел, как мужики, выходя из душа, сушат этими фенами, простите, свой пах. Да, там тоже есть волосы, как и на голове, но это ведь еще не повод! Вы не думаете, что другим может быть НЕПРИЯТНО пользоваться феном после того, как им потыкали в чьи-то чужие гениталии?

Такой вот крик души. Еще раз простите. Но, может, кто-то о чем-то задумается?»

Дорогие читатели, а вы сталкивались с непотребствами в спортзалах Эстонии?

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