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Разведка: Россия хочет поссорить общины

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По данным Департамента информации (служба внешней разведки) Россия пытает создать в странах Балтии напряженность между русскоязычной общиной и эстонцами, латышами и литовцами.

«Россия последовательно распространяет сообщения о том, что Эстония, Латвия и Литва не уважают права русскоязычного населения и фальсифицируют историю», - говорится в ежегоднике внешней разведки.

Департамент отмечает, что Кремль специально пытается нагнетать в СМИ напряженность между общинами, препятствуя интеграции русскоязычных жителей и создавая недоверие русскоязычных жителей по отношению к стране, в которой они проживают.

«Россия пытается выставить страны Балтии на Западе и в международных организациях, как недемократические государства с множеством проблем. Тем самым Россия пытается ослабить отношения стран Балтии и их союзников и приуменьшить роль Эстонии, Латвии и Литвы в формировании политики в отношении России», - отмечает департамент.

ежегодник внешней разведки
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