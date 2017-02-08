Николай Караев. Политическое безволие: пока – недорого

Прекрасное и ужасное судебное дело выиграл вчера гражданин ЭР Реймо Метс. Он не убоялся подать в суд на само государство, обвинив его в том, что оно, родимое, не приняло вовремя подзаконные акты, которые обеспечили бы нормальное применение Закона о совместном проживании. В своем иске Метс утверждал, что такое положение дел наносит ему ущерб (какой именно, не уточняется, на эту тему можно пофантазировать, но – нужно ли?), и оценивал этот ущерб в десять тысяч евро.

Политическое безволие: пока недорого

Таллиннский административный суд решил, что сумма ущерба все-таки меньше. И обязал государство в лице Министерства юстиции выплатить гражданину Реймо Метсу полторы тысячи европейских денег. Как говорится – хоть шерсти клок.

Чем это дело прекрасно? О, много чем. Во-первых, таллиннский суд создал громкий прецедент (я в курсе, что право у нас непрецедентное, и слово «прецедент» употребляю не в юридическом смысле), указав государству на то, что когда оно принимает законы, но «забывает» принять подзаконные акты, без которых эти законы не действуют, поступает оно безобразно – и должно нести заслуженное наказание.

Прецедент громкий, так как дело касается однополых пар, а значит, мимо СМИ новость не пройдет. Ремарка в сторону: я помню, как возмущало во время оно Союз налогоплательщиков то, что государство не приняло массу подзаконных актов, касавшихся налогов. Все такие ситуации отмечались в издававшихся Союзом красных книжечках-ежегодниках особыми смайликами. Но, понятно, особо эти смайлики никого не волновали, кроме непосредственно причастных – по степени скандальности налогообложение в ЭР все-таки проигрывает гомосексуализму.

Далее: весьма прекрасно то, что суд в очередной раз доказал - он как ветвь власти все-таки независим ни от правительства (ветви исполнительной), ни от парламента (законодательной). Таких доказательств мало не бывает. Да, формально ветви власти у нас независимы, но на практике в странах одноклассников всё несколько, м-м-м, сложнее.

А теперь об ужасном. Ужасно прежде всего то, что деньги гражданину Реймо Метсу заплатит государство в лице Министерства юстиции, взяв их, разумеется, из выделенных ему бюджетных средств – то есть из наших с вами карманов. Хотя логичнее было бы переложить этот штраф на нехрупкие плечи конкретных людей, несущих прямую, прямейшую ответственность за своевременное принятие подзаконных актов.

Это ведь не просто оплошность – это свидетельство непрофессионализма. Насколько я понимаю, в данном случае виновны граждане депутаты. Возможно, не все, а только часть их, скажем, представители EKRE и Свободной партии, которые внесли в соответствующий законопроект огромное множество бессмысленных и запутывающих его поправок (сошлюсь на мнение главы правовой комиссии парламента социал-демократки Хельо Пикхоф). Так или иначе, не надо бы штрафовать по этому поводу честных трудящихся. Пусть раскошелятся те, кто виноват, пусть эти люди не прячутся за миллион с лишним спин нашей республики.

Совместное проживание с Россией: что делать?

И еще немного об ужасном. В 2007 году, после «бронзовых ночей», когда националистические политики и журналисты сказали немало любопытного о местных русских, у разных людей возникал вопрос, можно ли подать на этих граждан в суд, чтобы они выплатили русским ЭР компенсацию за моральный ущерб. Юристы объяснили, что предъявить иск, конечно, можно, однако судьи будут следовать букве закона, а тот говорит, что такая компенсация платится, только если материальный ущерб доказан.

Скажем, если политик Эндель Пендель публично сказал про вас, что вы *** и даже *****, и легковерный работодатель, поверив Пенделю, спешно уволил вас с формулировкой «потому что он *** и ****», вы можете взыскать с Пенделя через суд компенсацию в виде недополученной заработной платы и прочего. Но если доказать ущерб никак, суд вам ничего и не присудит. Согласитесь, мало возможно доказать ущерб от оскорбительных высказываний в адрес и твой лично, и национальной, половой, всякой прочей группы, к которой ты имеешь честь принадлежать.

С подзаконными актами история, казалась бы, похожая, ан нет – гражданин (и, что немаловажно, юрист) Реймо Метс сумел отстоять свои права, пусть и в размере 1500 евро вместо чаемых десяти тысяч. Значит, система пробиваема. Ура, товарищи!

В связи с чем мы с коллегами, посовещавшись, решили кое-что предложить. Как известно, у нас с РФ не подписан договор об избежании двойного налогообложения. Не подписан в числе прочего потому, что до сих пор не ратифицирован пограничный договор – который подписан (в 2014 году), и даже прошел первое чтение в нашем парламенте (но, говорят, ратификационный процесс начнется заново – состав парламента за это время сменился), а в Госдуме ничего пока не прошел. В середине января глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что Россия готова была бы ратифицировать договор, если б не «неподходящая риторика» с нашей стороны – и что Россия поддержит этот процесс, но "в условиях, когда отношения будут двигаться в конструктивном ключе, а не при постоянном нагнетании конфронтации".

Тут, конечно, можно вертеть так и эдак. Можно сказать, что Россия виновата (а на нее в суд не подашь). А можно сказать, что и не только Россия, но и наши люди, которые и правда перебарщивают с риторикой. Взять того же Урмаса Рейнсалу, министра юстиции, ополчившегося, между прочим, и на гражданина Реймо Метса (кажется, Закон о совместной жизни вызывает у Рейнсалу почти такие же чувства, как Россия). И вообще, разве не Эстония в 2005 году сделала подписание договора невозможным, снабдив его не согласованной с партнером преамбулой?

Политика политикой, а предприниматели страдают. Так вот: бизнесмены, несущие убытки от того, что наши отношения с РФ не урегулированы, – объедините усилия, скиньтесь на грамотных юристов и подайте иск! Авось чего-нибудь отсудите. Или кто-нибудь шевельнется и чего-нибудь подпишет. Или как-то этому поспособствует. Или еще что.

Ну а пока будем ждать лавины исков от пар, которые поверили государству и заключили договор о совместном проживании. Если суды пойдут им навстречу, мы, налогоплательщики Эстонии, и дальше будем оплачивать бездействие, непреднамеренное или наоборот, депутатов и чиновников. На сегодня их политическое безволие обошлось нам «всего» в полторы тысячи евро, что будет дальше – не знает никто.