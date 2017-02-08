Департамент: опасность терроризма в Эстонии по-прежнему является низкой

«Хотя опасность терроризма в Эстонии по-прежнему является низкой, в большей части регионов Европы она остается высокой. К сожалению, событиями в Брюсселе, Ницце и Берлине дело не ограничится",- говорится в рапорте. Департамент считает, что распространению терроризма в Европе способствует углубляемая Россией гуманитарная катастрофа в Сирии.

Департамент считает, что в минувшем году экстремистское Исламское государство попало в Сирии и особенно в Ираке под все большее давление, и это только вопрос времени, когда организация IS перестанет действовать в Ираке и Сирии.

"Это не означает, что IS окажется на свалке истории. В случае ликвидации «халифата» в Сирии и Ираке IS уйдет в подполье, и намеревается там продолжать партизанскую войну, превратившись в традиционную террористическую организацию",- говорится в ежегоднике.

Как ожидается, из Европы в Сирию и Ирака люди могут возвращаться добровольно, некоторые будут направляться в другие европейские страны, часть радикалов IS могут попытаться проникнуть в Европу. "Эти радикализированные и обладающие военным опытом прибывающие из Сирии бойцы IS могут создать продолжительные проблемы безопасности. Ситуацию осложняет и тот факт, что члены террористических объединений используют для проникновения в Европу нелегальные миграционные потоки",- говорится в ежегоднике.