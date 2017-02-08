Среда, 8. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Трамп заявил о политизированности судов в США

Rus.Postimees.ee
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Американские суды политизированы, но они должны поступать правильно. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая в Вашингтоне на конференции ассоциации глав полицейских департаментов крупных городов, пишет ТАСС.

Он напомнил собравшимся: "если президент посчитает, что въезд в страну любых иностранцев или какой-либо категории иностранцев наносит вред интересам народа Соединенных Штатов", то он имеет право "определить период, в течение которого прием лиц из других стран будет приостановлен". Трамп отметил, что эти полномочия даются хозяину Белого дома для обеспечения безопасности государства.

Он уточнил, что следил за прошедшим во вторник, 7 февраля, судебным заседанием, на котором рассматривалось дело о правомочности введенного им ужесточения иммиграционного режима. "У нас пока нет решения, но суды кажутся настолько политизированными", - сказал президент, добавив, что для судебной системы "было бы здорово поступить правильно". При этом он подчеркнул, что не намерен комментировать сделанные в ходе заседания заявления. "Я не хочу называть суд предвзятым, так что я не буду упрекать его в необъективности", - добавил американский лидер.

Трамп также сообщил, что процесс создания стены на границе с Мексикой уже начался. "Стену сейчас уже проектируют. Люди говорили: "Трамп шутит про стену". Я не шучу, у нас появится стена", - заверил он.

Тяжбы вокруг иммиграционного указа

Трамп подписал указ, вокруг которого теперь идут судебные тяжбы, 27 января. Этот документ, в частности, приостановил на 120 дней программу размещения в США беженцев и установил запрет продолжительностью 90 дней на допуск в Соединенные Штаты граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

3 февраля федеральный судья в Сиэтле Джеймс Робарт, рассматривающий иск властей штатов Вашингтон и Миннесота, направленный против иммиграционного указа, ввел временный запрет на его выполнение. Выданное судебное предписание действует в масштабах всей страны. На следующий день стало известно, что министерство юстиции США направило уведомление о намерении обжаловать решение судьи Робарта в апелляционный суд девятого округа в Сан-Франциско, в юрисдикцию которого входит рассмотрение дел в общей сложности в девяти штатах, включая Вашингтон и Калифорнию.

Между тем в воскресенье указанный суд апелляцию отклонил, сославшись на то, что она носила формальный характер и не содержала никаких оснований для опротестования решения. Минюсту было дано время до вечера понедельника, чтобы представить свои конкретные возражения по данному делу. Аргументы в письменном виде были поданы в срок, во вторник они были озвучены в суде.

Постановление федерального судьи в Сиэтле не является единичным примером того, как суды различных штатов могут влиять в общенациональном масштабе на политику США, где власть четко разделена на исполнительную, законодательною и судебную ветви. Согласно действующим законам, суды первой инстанции могут выносить постановления, имеющие общенациональный характер, если истец представляет интересы какой-либо группы лиц, выдвигающих одинаковые требования. При возбуждении таких исков в случае, если ответчик является чиновником федерального уровня, а истцы находятся в разных штатах, общенациональное применение постановления федерального суда не запрещено.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАдональд трампполитикасудсша
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