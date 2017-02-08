Фото: как спрятать в интерьере шкаф-купе

Может возникнуть вопрос, где лучше установить шкаф-купе, ведь подобный объект, скорее всего, окажется довольно внушительного размера. Homester.com.ua подсказывает, какие приемы помогут вам визуально сделать громоздкий, широкий, высокий шкаф-купе более незаметным в интерьере.

Фото: homester.com.ua

Взгляните на комнату критически, чтобы верно оценить ее недостатки и достоинства: именно они подскажут лучшую зону для размещения шкафа купе.

В качестве примера, в помещении прямоугольной формы шкаф-купе лучше установить около одной из коротких стен, тогда длина комнаты несколько сократится и атмосфера станет более комфортной. Если, наоборот, разместить шкаф вдоль длинной стены, комната покажется еще более узкой, напоминающей коридор, жить в котором будет менее приятно.

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