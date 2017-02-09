Кто прав – эксперт по недвижимости или нотариус: должен ли квартиросъемщик платить за ремонт подъезда? Продолжаем дискуссию

Мы с коллегами считаем, что прав руководитель Domus kinnisvara Ингвар Аллеканд, говоря, что наниматель пользуется плодами ремонтного фонда, поэтому должен платить. Что вы сами выберете, если за одну и ту же цену вам предложат арендовать квартиру в доме с утепленным фасадом или без утепления? Понятно, что человек выберет более теплый и ухоженный дом. Так почему же тогда не договориться с наймодателем, что ремонтный фонд оплачивает наниматель? Это выгодно обеим сторонам. Достигнутый компромисс можно отметить и в договоре.

И уж точно трудно рассматривать такую договоренность между нанимателем и наймодателем как идущую во вред нанимателю. Такой взгляд не конструктивен в реальной жизни: нужно исходить из принципа добросовестной договоренности.

Маклеры работают «на земле», с людьми, половина из которых сдает, другая половина - берет жилье в наем. Вот он, ремонтный фонд, перед нами. Платить или не платить нанимателю? Мы считаем, что истина где-то посередине, ее диктует жизнь.

Простой пример. Хорошая однокомнатная квартира в Мустамяэ рядом с ТТУ. На сегодняшний день приемлемая цена найма - 250 евро в месяц, счет от товарищества - 70 евро зимой, из них ремонтный фонд - 10 евро. Если такую квартиру выставить на рынок, образуется очередь из желающих, которые готовы заплатить за ремонтный фонд и даже добавить. В этом случае никто не скажет: я не стану платить в ремонтный фонд, это незаконно. А вот квартира такого же типа в том же районе, но за 300 евро в месяц с квартплатой 120, из которых в ремонтный фонд - 45 евро. Наниматель задумается.

Мы в нашей ежедневной практике предлагаем большие взносы в ремонтный фонд оплачивать наймодателю, при этом повысив цену аренды, чтобы нанимателю было легче принять решение и платить аккуратно, с уверенностью, что он не платит лишнего. Всегда можно договориться и о частичной оплате ремонтного фонда.

Еще нужно помнить, что в каждом доме свои порядки. Возможно и такое: деньги только начали собирать на будущий ремонт. Естественно, такие накопления наниматель оплачивать не должен.