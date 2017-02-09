Таллинн приветствует решение правительства об участии в реконструкции Горхолла

Правительство решило в бюджетах следующих двух лет предусмотреть целевое выделение средств для участия в превращении здания в современный международный конференц- и культурный центр.

Премьер-министр Юри Ратас подчеркнул, что реконструкция Горхолла позволит повысить привлекательность Таллинна для туристов, создать центр притяжения и одновременно большое количество рабочих мест, задействовать многие отечественные предприятия. Таким образом, объект обретает значение для всей экономики страны, подчеркнул Ратас. Одновременно, отметил он, открывается новая глава в сотрудничестве центральной власти государства и самоуправлений, которая должна привести к совместному участию во многих проектах. Государство инвестирует в Горхолл почти 40 миллионов евро.