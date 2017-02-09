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Пользователи Android-смартфонов могут остаться без миллионов приложений

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Пользователи Android-устройств, знакомые с магазином приложений Google Play, хорошо знают, что в нем содержится множество сомнительных, мусорных или даже зараженных приложений, многие из которых маскируются под известные программы или игры.

В обозримом будущем эта ситуация может измениться, поскольку Google намерена провести масштабную чистку Google Play.

Как пишет The Next Web, компания направила многим разработчикам письма, в которых сообщается, что их продукты нарушают правила Google.

В типовом письме, которое приводит издание, говорится, что приложение разработчика запрашивает у владельца устройства доступ к личным данным и системам устройства (например, к контактам, а также к камере или микрофону), однако в описании программы нет ссылки на политику конфиденциальности в отношении собранных данных. Для решения проблемы Google предлагает добавить ссылку на политику конфиденциальности или отключить запрос на получение доступа к данным, сообщает newsru.com.

Если разработчики не выполнят требования Google до 15 марта, то их приложения будут сперва скрыты, а затем полностью удалены из магазина Google Play.

Как отмечает The Next Web, действия Google могут затронуть миллионы так называемых зомби-приложений, которыми замусорен магазин. Чистка также коснется программ, разработчики которых не захотят или не смогут создать политику конфиденциальности.

Разработчик компании Nerd Agency Джек Куни горячо поддержал планы Google. По его словам, чистка Google Play позволит избавить магазин от огромного количества бесполезных приложений, а также приведет к тому, что поисковая выдача магазина по ключевым словам станет более релевантной.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАGoogle Play
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