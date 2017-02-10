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Государственную премию России в области культуры вручат жительнице Эстонии

Вера Копти
Вера Копти

Светлана Пчельникова – художник, меценат, бизнес-леди, россиянка, живущая в нашей стране с 2009 года.

«Я люблю свою страну Россию, люблю  работать и отдыхать, море и мороженое, трюфели и красное вино, сыр и клубнику. Очень люблю детей, кукол и друзей. И люблю Эстонию - сильно», - написала Пчельникова  о себе в социальной сети.

Светлана – хозяйка Дома авторской куклы в Таллинне, а также совладелица и главный инвестор пивоварни Hiiumaa Pruulikoda в Кярдла. Кажется, что ей удается любое дело, за которое она берется. Еще у нее много титулов, о которых она из скромности не упоминает. Но интернет знает все.

Поэтому перечисляем - интересно же, кто живет рядом с нами: Пчельникова - известный российский художник, исследователь истории художественных кукол, издатель журнала «Мир кукол», член Британской кукольной ассоциации BDA, член-патрон Национального Американского института художников-кукольников NIADA, издатель, коллекционер, антиквар.

На днях стало известно, кому будут вручены премии правительства Российской Федерации в области культуры за 2016 год. В списке удостоившихся высокой награды такие известные деятели культуры, как музыканты Денис Мацуев, Юрий Башмет, Михаил Турецкий, писатель Захар Прилепин, режиссер Валерий Фокин и другие знаковые имена российской культуры.

За что же решено вручить премию Светлане Пчельниковой? За проект по воссозданию исторической коллекции кукол и игрушек принадлежащих детям императора Николая II из Александровского дворца в Царском селе.

Rus.Postimees тут же связался со Светланой и узнал следующее: ей удалось  реконструировать куклы и другие игрушки дочерей Николая II - великих княжон Ольги, Татьяны, Анастасии и Марии. Часть кукол и игрушек была воссоздана, а часть – найдена в антикварных салонах. Она разыскала и подарила музею и подлинную кукольную одежду начала ХХ века. В каких только городах Европы не искала Светлана старинные куклы, аналогичные тем, которыми играли маленькие великие княжны!

Фото: Архив Светланы Пчельниковой

«Одна из них, - рассказала Светлана Пчельникова, - с длинными черными волосами, в серо-голубом батистовом платье и черных туфельках, сделанная  в  1900-е годы во Франции, в парижской фирме SFBJ  (Общество французских производителей кукол и игрушек)».

Фото: Архив Светланы Пчельниковой

Вторая - в длинном белом батистовом платье, отделанном кружевом, в черном кружевном переднике и в пышном черном парике, сделанная в Германии в 1860-1890-е годы фирмой «Кестнер». «Куклы этих производителей находились на половине императорских детей в Александровском дворце», - рассказала Пчельникова.

Светлана Пчельникова разыскала фотоаппарат Kodak Brownie выпуска 1913 года, такой был у каждого члена царской семьи, и все девочки    успешно с ним справлялись, а также детскую английскую книгу «Puss In The Boots» с картинками Вальтера Крейна - то же издание, что было подарено великим княжнам Ольге и Татьяне на Рождество 1900 года. 

Все результаты своей работы Пчельникова передала музею безвозмездно. Это коллекция из тринадцати кукол и более ста предметов кукольного интерьера и одежды

От души поздравляем Светлану и желаем ей много интересных проектов и в России, и, разумеется, в Эстонии.

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