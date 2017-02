Где в Эстонии жить хорошо? В Выру?

Почему Выру?

О том, что этот край чудесен, говорят не для красного словца. В получившем статус города в 1784-м году Выру есть живописное озеро Тамула с береговым променадом, потрясающая аллея Катарийны и церковь, много лыжных и пешеходных троп, милые кафе и деревянные домики.

В отличие от таллиннцев жители Выру не ездят в школу или на работу через весь город. Здесь все в пешей доступности, поэтому у вырусцев больше времени, чтобы наслаждаться природой и общением с друзьями. Здесь безопасно жить и гораздо меньше стресса, чем в больших городах.

По состоянию на 2016 год население Выру составляло чуть больше 12 000 человек. При таком количестве жителей неудивительно, что практически все знают друг друга в лицо, и если не ведут долгие беседы в кафе, магазине или на улице, то уж здороваются непременно.

Аллея Катарийны. Фото: Võru linnavalitsus

Какие недостатки?

Выру находится на крайнем юго-востоке Эстонии, от Таллинна в трех с половиной часах, а от Тарту - в часе езды на автобусе. По эстонским меркам это очень далеко. Такое расположение относительно больших городов означает, что в Выру нет крупных предприятий, торговых и развлекательных центров.

Как в любом маленьком городке число уезжающих превышает число переезжающих сюда на постоянное жительство. Вырусцы уезжают отсюда учиться или зарабатывать деньги. Впрочем, средняя брутто-зарплата в Вырумаа в III квартале прошлого года составляла 864 евро в месяц, в отличие от 800 евро - средней зарплате по Эстонии.

Сколько стоит?

Реновированная 2–3-комнатная квартира в Выру стоит примерно 20 000–30 000 евро. Сдающихся в наем квартир здесь мало, однако 2-3-комнатная квартира стоит примерно 100-200 евро в месяц. Цена дома средних размеров, на 4-5 комнат, например, 50 000-70 000 евро.

Украшенный картиной Навитроллы панельный дом. Фото: Võru linnavalitsus

Школы?

В Выру три основных школы, одна гимназия для взрослых и одна государственная гимназия.

А неподалеку от Выру, в Вяймела, находится Вырумааский центр профтехобразования, где можно получить, к примеру, специальности, связанные с организацией питания, туризмом и гостиничным делом, а также с инфотехнологией.

Где работать?

В Выруском уезде находятся предприятия металло-, деревообрабатывающей и мебельной промышленности, строительные и транспортные фирмы. Известны на всю Эстонию Antsla-Inno AS, Arke Lihatööstus AS, Rauameister AS, Semuehitus AS, Barrus AS, Toftan AS, EKSO AS и Nopri Talumeierei OÜ.

Променад на берегу озера Тамула. Фото: Võru linnavalitsus

Что делать в свободное время?

Выру - это настоящий спортивный город, здесь много пешеходных троп, лыжных трасс, активно действующий спортивный центр и много маленьких спортивных баз. Самые крупные спортивные мероприятия - марафон Выханду 100, Южно-Эстонское ралли и Выруский Роллер.

Кто не занимается спортом, может просто гулять по живописному променаду вдоль берега озера Тамула - известного своей теплой водой. Недалеко находится и спа-отель "Кубия".

Любители истории и культуры обязательно посетят церковь Катарийны, музей Крейцвальда, Дом культуры, где проходят киносеансы и театральные постановки, а также вырумааский Центр культуры.

Памятник Фридриху Рейнхольду Крейцвальду. Фото: Võru linnavalitsus

Своеобразной достопримечательностью Выру являются разрисованные художником Сянком торцы панельных домов. Это - копии картин известного художника Навитроллы.

Есть где в Выру послушать музыку. Джаз играют в клубе Spring, а рок - в клубе Õlle 17. Самый популярный однако ночной клуб под названием... Club.

Широко известен также выруский фольклорный фестиваль и дни города.

Церковь Катарийны. Фото: Võru linnavalitsus

Где питаться?

В Выру много приятных кафе. Одно из любимых вырусцами - Katariina kohvik. Говорят, что там пекут замечательные ватрушки. Хвалят также ресторан при отеле Georg и кухню в клубе Õlle 17.

Что еще?