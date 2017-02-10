Пьяный водитель, по вине которого погибла женщина, предстал перед судом

В Раквере в конце января 2014 года произошло тяжелое ДТП, когда 44-летний пьяный Аллан мчался по улице Тарту на своем Mercedes и вылетел с дороги прямо в дерево. В результате ДТП умер пассажир машины - 25-летняя женщина.

Полиция установила, что Аллан был за рулем пьяным, также передние шины машины не отвечали требованиям и водитель превысил скорость.

В конце недели Аллан предстал перед судом Раквере. Он частично признал свою вину, беря на себя ответственность за случившееся, но оспаривая свое опьянение.

Суд продолжит исследовать доказательства по делу.