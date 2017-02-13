Смотрите, как гениально просто использовать зимой пустой парник

Предприимчивая эстонская дама Кармен нашла эту идею на просторах социальных сетей и претворила в жизнь: приближался день рождения дочери, и было решено отметить его необычно - в парнике и вокруг него.

Праздник в парнике. / Фото: частный архив

Вам это кажется странным? Да ничего подобного! «Вчера отмечали день рождения дочери во дворе дома, а стол был накрыт в парнике. Поставили туда обогреватель, и каждый мог в случае необходимости погреться. У нас на участке есть большой пруд, где можно было кататься на коньках, вокруг горели фонарики, - описывает Кармен прошедший праздник. По ее словам, дети были очень довольны.