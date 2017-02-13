Правительство напугало Ида-Вирумаа гигантской волостью

Правительство 9 февраля решило, что сделает предложение об объединении Тойлаской (Кохтла-Нымме, Кохтла, Тойла), Иллукаской и Алутагузеской (Мяэтагузе, Ийзаку, Тудулинна, Алайыэ) волостей, не затронув административной реформой Йыхви. Существующая при правительстве комиссия по административной реформе предложила объединить волости Тойла, Кохтла и Кохтла-Нымме с Йыхви, а Иллука — с будущей Алутагузеской волостью.

«Это абсурд, и я это не поддерживаю», - сказал председатель Мяэтагузеского волостного собрания Вельо Кингсеп, который пока не может сказать, как именно они отреагируют на такой план. Однако он не исключает возможности судебной тяжбы с государством.

Ему вторят руководители Ийзакуского и Тудулиннаского волостных собраний. «Такого выстрела мы не ждали», - сказал председатель Ийзакуского волостного собрания Прийт Палмет, услышав о решении правительства.

Он предположил, что, видимо, правительство посмотрело по карте, что там, где не набирается 5000 жителей, требуется механическое слияние. «Или это сделано под влиянием политического желания объединить в будущем Йыхви и Кохтла-Ярве. Ну, возьмем тогда в компанию и Кохтла-Ярве тоже. Ведь там 20 лет существует „передовое“ правление - и сделаем всю волость такой же «передовой», каким сегодня является Кохтла-Ярве», - иронизирует Палмет.

По его словам, история тем более непонятна, что Алутагузеская волость вследствие своей большой территории ходатайствовала о применении исключения, критериям которого она отвечает.

Председатель Тудулиннаского волостного собрания Андрус Валдре, услышав эту новость, онемел. «Интересно, кто же тот гений, который додумался до такого?» - спрашивает он.

По словам Валдре, у Тудулинна нет ничего общего с Тойла, Кохтла и Кохтла-Нымме. «Это городские волости, функционирующие совсем иначе, нежели наш регион редкого заселения», - отметил он.

Председатель Иллукаского волостного собрания Пауль Кескюла сказал, что они не намерены отступать от своего желания остаться самостоятельными: «Мы все равно продолжим воевать, просто теперь добавился еще один недовольный, ведь, очевидно, Алутагузеская волость тоже не согласна с таким решением».

По словам Кескюла, они будут ходатайствовать перед правительством об исключении, а если его не сделают, то волость будет судиться с государством.

Председатель Тойлаского волостного собрания Роланд Пеэтс, напротив, считает решение правительства позитивным: «Таким образом появится достаточно большая волость для того, чтобы возникла синергия».

По словам Пеэтса, логично, чтобы центр новой волости почти с 10000 жителей располагался в Йыхви. «Не представляю, чтобы он был в Тудулинна или в Тойла», - заявил он.

На вопрос, почему он доволен, если в действительности Тойла, Кохтла и Кохтла-Нымме хотели объединиться с Йыхви, Пеэтс ответил: «Разумеется, мы хотели, но, по-моему, сейчас Йыхви сам должен больше думать о том, что происходит».

Министр госуправления Михаил Корб объяснил «Северному побережью» решение правительства тем, что речь идет о волостях, не выполняющих критерия 5000 жителей, а целью правительства является образовать большую и крепкую волость, которая в состоянии решать присущие Ида-Вирумаа проблемы. «Йыхви по сути своей является городским самоуправлением, и поэтому мы решили сделать предложение образовать окружающее его большое сельское самоуправление. О волостном центре самоуправления должны договориться сами», - сказал Корб.

Минувшей осенью Йыхви прервал длившиеся год переговоры об объединении с Тойла, Кохтла и Кохтла-Нымме, обосновав данный шаг тем, что это не в интересах Йыхви и может закончиться слиянием Йыхви с городом Кохтла-Ярве. Три волости продолжили переговоры без Йыхви, однако им не хватило пары сотен человек до установленного законом числа жителей. Волости обратились к министру госуправления Михаилу Корбу с пожеланием, чтобы их принудительно объединили с Йыхви, поскольку последний является для этих самоуправлений логическим центром.

В прошлом году после смены правительства Михаил Корб сказал «Северному побережью»: «Йыхви просто: он выполняет критерии, он и не должен ничего делать». Однако министр упомянул также, что логично было бы рассматривать будущее Йыхви и в перспективе соседства с Ахтме. «Йыхви представил сегодня свое мнение, они были бы счастливы объединиться с Тойла. Это узел проблем, который надо бы распутать», — сказал Корб в ноябре 2016 года.

Он также отметил, что Йыхви потому находится в особом положении, что речь идет о региональном центре.

Правительство 9 февраля решило также сделать предложение об объединении отказавшейся от добровольного объединения Люганузеской волости с Кивиыли и Сонда, а также о присоединении Силламяэ к Нарва-Йыэсуу и Вайвара.