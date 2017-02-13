Серийный убийца Юрий Устименко через суд требует перевода в российскую тюрьму

Как пишет Rus.ERR, 35-летний Устименко обратился с жалобой в Тартуский административный суд, требуя признать незаконным приказ министра юстиции Урмаса Рейнсалу от 18 мая 2016 года, согласно которому его ходатайство о переводе в российскую тюрьму было отклонено.

Напомним, что сбежавший из Петербургского военно-морского института им. Петра Великого бывший курсант Устименко в 2004 году был приговорен к пожизненному заключению за участие в 2002 году в ряде ограблений и убийств. С февраля по май 2002 года Устименко и его сообщник Дмитрий Медведев (21) в Эстонии и Латвии убили семь и ранили шестерых человек. На счету Устименко шесть жертв: пятерых он убил в Эстонии, а еще одного человека - в Латвии.