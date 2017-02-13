Врагом налогоплательщиков назван фонд EAS

Как говорится в пресс-сообщении Союза, данную награду фонд получил как за нежелание востребовать с бывшего президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса выделенные на хутор Эрма средства, так за и разработку нового бренда страны, поскольку на его реализацию потребовалось почти полгода и 200 000 евро, а в итоге получился довольно посредственный продукт.

Представители Союза отметили, что именно эти два случая навредили не только самому Фонду, но и репутации страны.

Титула "Друг налогоплательщика" в этот раз никто не удостоился, правда, Союз решил дать специальную награду судье Таллиннского административного суда Кадрианн Икконен. "Так мы хотим обратить внимание на вынесенное 5 декабря решение суда. Упомянутая ранее судья сочла, что требование пени с просроченной налоговой задолженности в размере 0,06% в сутки противоречит закону, поскольку не учитываются изменения, произошедшие на финансовом рынке", - подчеркнули представители Союза.