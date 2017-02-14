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В Тарту ликвидировали крупную наркогруппировку (видео)

Rus.Postimees.ee
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В Тарту были арестованы и признаны виновными судом первой инстанции 16 членов преступной группировки, которые торговали наркотическими веществами в Южной Эстонии и применяли насилие. Ляэне-Эстонской криминальной полиции удалось ликвидировать одну из самых крупных группировок, действовавших за последний годы в Тарту.

Летом 2015 года Лыунаская префектура задержала ключевые фигуры преступной группировки, ранее наказанных в уголовном порядке 35-летнего Владимира Гаврилина и его спутницу жизни. Гаврилин в 2011 году был освобожден из тюрьмы, где отбывал 11-летний срок наказания, сообщает ERR со ссылкой на «Актуальную камеру».

Помимо торговли требовали от людей, которые были ранее связаны с наркотиками, совершать кражи и продавать наркотические вещества. Во время расследования выяснились интересные обстоятельства, что неповиновение приказам и правилам Гаврилина могло закончится для участников, например, в лесу, где человека подвязывали к дереву.

Подробнее можно прочитать на портале ERR.

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