В Тарту ликвидировали крупную наркогруппировку (видео)

Летом 2015 года Лыунаская префектура задержала ключевые фигуры преступной группировки, ранее наказанных в уголовном порядке 35-летнего Владимира Гаврилина и его спутницу жизни. Гаврилин в 2011 году был освобожден из тюрьмы, где отбывал 11-летний срок наказания, сообщает ERR со ссылкой на «Актуальную камеру».

Помимо торговли требовали от людей, которые были ранее связаны с наркотиками, совершать кражи и продавать наркотические вещества. Во время расследования выяснились интересные обстоятельства, что неповиновение приказам и правилам Гаврилина могло закончится для участников, например, в лесу, где человека подвязывали к дереву.

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