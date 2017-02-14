Бывший советник Трампа Флинн рассказал о переговорах с послом России

"Речь шла не о санкциях, а о тех 35 людях, которых выслали (из страны)", - сказал Флинн. "И вот как в итоге все обернулось. В действительности разговор был такой: "Да, я знаю, что произошло, мы все изучим". Но я никогда не говорил ничего вроде: "мы планируем пересмотреть санкции" или что-то в этом духе", - добавил он.

Вместе с тем Флинн заявил, что гораздо больше его беспокоит ситуация с утечками секретной информации, в частности о беседах политиков, в прессу. "В некоторых случаях речь идет о вещах, которые были вынесены за пределы засекреченной системы и затем переданы журналистам. Это преступление", - убежден Флинн. "Вы называете это утечками, но это самое настоящее уголовное преступление, а не просто подмигивание или кивок", - добавил экс-помощник Трампа.

Трамп в понедельник принял отставку Флинна, назначив исполняющим обязанности помощника по национальной безопасности генерала в отставке Кита Келлогга. "К сожалению, из-за быстрого хода событий я непреднамеренно предоставил избранному вице-президенту США (Майклу Пенсу) и другим (представителям Белого дома) неполную информацию, касающуюся моего телефонного разговора с российским послом. Я принес искренние извинения президенту (Дональду Трампу) и вице-президенту, и они их приняли", - пояснил Флинн в письме, распространенном пресс-службой Белого дома.

Газета Washington Post на прошлой неделе сообщила о том, что Флинн обсуждал по телефону антироссийские санкции с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком. По ее данным, консультации между Флинном и Кисляком по введенным в отношении Москвы ограничениям состоялись за месяц до инаугурации Трампа. Издание утверждало, что в Белом доме некоторые считали переговоры будущего помощника президента и российского посла нецелесообразным и потенциально неправомерным сигналом для Москвы о том, что санкции могут быть ослаблены.

29 декабря администрация Обамы ввела новые антироссийские санкции, которые коснулись некоторых российских компаний, Федеральной службы безопасности и Главного управления (ГУ, бывшее ГРУ) Генштаба ВС РФ, а также высшего руководства ГУ. Кроме того, власти США объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих РФ объектов в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.