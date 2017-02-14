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Почти 75 000 человек уже подали декларации: не забудьте о важных изменениях этого года!

Rus.Postimees.ee
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По данным Налогово-таможенного департамента на сегодняшний день к 8.35 часам декларации о доходах подали 74 628 человек, сообщает Tarbija24. Возврату подлежат 15,5 миллионов евро, а доплатить придется 237 780 евро.

В этом году уже нельзя вычитать затраты на обучение вождению мотоцикла и моторного транспорта (водительские права категории A и B). Кроме того, с 1 января 2016 года не компенсируются расходы на образование по интересам для лиц от 18 лет и старше. Поэтому предоставляющие соответствующие услуги предприятия больше не передают эту информацию для включения в предварительно заполненную декларацию.

Второе важное изменение касается декларирования арендной выручки. Если ранее подоходным налогом облагалась вся задекларированная арендодателем выручка с аренды, теперь облагаются только 80 процентов выручки с аренды жилого помещения.

Декларацию должны подать и все те, кто планирует в этом году добиваться единоразового пособия для низкооплачиваемых работников. Это значит, что возврат подоходного налога в пользу низкооплачиваемых работников коснется в этом году и тех людей, которые в прошлом году проработали не менее шести месяцев на полную ставку и получили менее 7817 евро и которым обычно не приходилось подавать налоговую декларацию.

По оценке Налогово-таможенного департамента, условиям возврата налога соответствует около 100 000 совершеннолетних людей с годовыми доходами менее 7818 евро (до 651 евро в месяц), которые работали в 2016 году не менее шести месяцев на полную ставку. Сумма возврата составляет до 709 евро, но не более суммы уплаченного в 2016 году подоходного налога.

Доходы за 2016 год можно декларировать с 15 февраля по 31 марта 2017 года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАдекларациядоходыизмененияподача
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