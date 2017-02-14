«Эстонский орден русскому»: предлагайте своих претендентов на госнаграды

«Это абсолютно неофициальный список, но он должен показать, что и среди русскоязычного населения имеется достаточно представителей, достойных государственных наград Эстонии, – пояснил входящий в клуб журналист Родион Денисов. – Ничтожный процент неэстонцев, удостоенных в этом году президентом Эстонии наград, возмутил очень многих, а потому составление подобного списка возможно будет способствовать привлечению внимания властей страны к достижениям неэстонцев в деле строительства общего с эстонцами государства».

По словам авторов гражданской инициативы, своих кандидатов могут вносить в список все желающие. Когда их наберется около сотни, клуб планирует начать сбор обоснований в части выдвижения каждой из кандидатур. После этого клуб предложит общественным организациям и гражданам подать по данным обоснованиям ходатайства в канцелярию президента.

«Даже если и в следующем году неэстонцев будет в списке награжденных всего один или два, то уже никто не сможет сказать, что русскоязычные жители неактивны и не выдвигают своих кандидатов на получение государственных наград Эстонии», – констатировал Денисов.

Клуб избирателей Эстонии был создан в 2016 году и является неформальной организацией по интересам, объединяющей русскоязычных общественных деятелей, журналистов и бизнесменов, заинтересованных в развитии демократических традиций и установлении в Эстонии ответственности политиков перед избирателями за даваемые ими предвыборные обещания.