Игорь Грязин: предатели Путина или недоразвитые провокаторы?

Комментировать новый виток санкций очень трудно. Идут двоякие сигналы. Внутри страны власти РФ говорят, что санкции очень полезны, а по внешнему периметру идут поиски путей, как бы санкции обойти. Как бы что-то сделать вне санкций? Как бы обойти формально продуктовые санкции? Получается, в России есть люди, которые ведут переговоры о том, как действовать против собственного правительства. То ли это люди, предающие Путина, то ли недоразвитые провокаторы.

Мне это напоминает ситуацию, когда маленькая мышка обгрызает по краям большую голову сыра. Ее носик все время двигается, что-то там постоянно происходит, но до сих пор неясно, как эти телодвижения подкреплены, какой политической волей.

Так что сейчас самое главное – продолжать политический диалог между нашими странами, чтобы хотя бы объяснить друг другу, почему санкции есть и как быть дальше. Жаль, что Россия прервала политические связи с Эстонией. Эстония не раз приглашала российских думцев нанести ответный визит, но с этими приглашениями где сядешь, там и слезешь. Опять же, есть странные намеки на уровне руководства Думы и даже министра иностранных дел РФ, как именно можно было бы использовать межпарламентскую платформу, между тем в России межпарламентскую платформу как ветром сдуло. Оттуда даже сигнала бедствия нет. Всё, погибла идея. Что же нам остается делать? Ждать. Мы все время в контакте и даем позывные в сторону России, но, получается, будто кричим в пустое ведро. Возможно, думцам дали страшную команду не иметь межпарламентских отношений, хотя Лавров и говорит, что они нужны.