Знаменитый хлебозавод остался без отопления: «Нас заставляли сидеть по 8 часов при +5°»

В конце прошлого года СМИ сообщили о том, что хлебозавод Hagar продан тартускому предприятию Eesti Leivatööstus. Вскоре стало известно, что к весне цех в Тапа закроют, а работников сократят. Часть из них ушла сразу, но те, кто проработал на заводе длительный срок, попали в абсурдную ситуацию: они должны отработать еще какое-то время, вот только производство на заводе прекратилось месяц назад. Сейчас в холодные, опустевшие помещения каждое утро вынуждены возвращаться около 20 человек.

«Нам сказали, что нас обеспечат работой. Но буквально через неделю приехали и начали вывозить машины. Сейчас завод пустой, работ никаких нет. Мы приходим - и просто сидим», - рассказала Rus.Postimees Валентина Кононенко, десять лет отработавшая бригадиром на упаковке продукции.

Ситуация была бы терпимой, если бы на заводе не отключили отопление. Работники говорят, что после вывоза печей руководству было невыгодно продолжать отапливать цех, и отопление просто-напросто отключили.

«Мы с января сидим с выключенным отоплением. Здание трехэтажное, полностью холодное. Мы по трем комнатам разбились и сидим. Каждый сам себе притащил обогреватель. Начальник сказал, что нам поставят радиаторы, но никто нас этим так и не обеспечил», - жалуется Валентина. По ее словам, особенно тяжело по утрам - за ночь помещения охлаждаются почти до уличной температуры.

«Там пять градусов! - негодует она. - И то только, когда мы уже надышали. Как можно при пяти градусах сидеть восемь часов? Мы уже в зал выходим, бегаем, куртки наденем и греемся».

По словам Валентины, домой людей не отпускают. «Наш финансист сказал: за наши деньги вы дома сидеть не будете. Вы будете сидеть на производстве. А там производство - просто пустое здание. Там ничего нет абсолютно. Машины все вывезены. Там в одном конце крикнешь - в другом эхо отзывается», - возмущается она.

Лишь на прошлой неделе, когда ударили холода, людей отпустили домой - со среды до пятницы. Половина работников разболелась. А в понедельник всем велели вернуться, сказав, что в пятницу подключили отопление. Валентина пришла на завод с температурой, но там ее ждал страшный холод: оказалось, что отопление так и не заработало.

«Над нами просто издеваются!» - делает она вывод. В отчаянии Валентина позвонила начальству и пригрозила обратиться в трудовую инспекцию - и угрозы подействовали: работников тут же отпустили домой.

«А если завтра будет такая же ситуация, я что, опять должна буду звонить начальнику? Это же не выход», - жалуется она.

Валентина уже не раз пыталась донести до руководства, что в сложившейся ситуации оно обязано либо обеспечить подходящие рабочие условия, либо отпустить людей домой и вызывать их лишь в случае необходимости. Однако результатов это не принесло.

«Пусть нам обеспечат необходимые условия - дадут нам тепло! А не так, что мы должны сидеть в рукавицах. Мы и так меньше всех получаем - 2,84 в час. И нас за эти копейки терроризируют. Если я отработала 10 лет и могу по выходу получить хоть какие-то деньги, так они меня угробить хотят! Я не знаю, куда уже обращаться, что делать!» - говорит она со слезами на глазах.

Что может ответить на веские обвинения работников нынешний владелец завода Hagar? Мы обратились за разъяснениями в Eesti Leivatööstus. Как сообщил нам руководитель по производству и качеству продукции Eesti Leivatööstus Аго Каазик, для отапливания всех помещений и печей в здании завода Hagar используется газ, и вся система была настроена на его максимальное потребление, чтобы обеспечить постоянную работу печей. Как только потребление газа упало, система дала сбой.

«На территории завода находится автономный резервуар с жидким газом с испарителем, и вся система была настроена так, чтобы на заводе могли максимально использовать газ для постоянного использования печей. Когда производство в прежнем объеме прекратилось, резко снизилось и потребление газа: до 90 процентов по сравнению с предыдущим периодом. В связи с этим в задающей автоматике газовой системы возникли проблемы с управлением процессом, и в случае любого незначительного отклонения автоматика отключалась для обеспечения собственной безопасности, в результате чего отключалось и отопление», - пояснил Каазик, добавив, что для того, чтобы исправить ситуацию, понадобилось перейти на отопление другого типа.

«К сожалению, решение проблемы потребовало времени. Сожалеем, что отключение отопления пришлось на самое холодное время на прошлой неделе, но сейчас эта проблема решена. А в те дни, когда в здании было холодно, люди не должны были находиться на заводе», - заверил он.

Судя по тому, что рассказала нам Валентина, работников отпустили лишь в лютые холода, да и то после ее настоятельных просьб. Зато, когда мы связались с ней после получения ответа Каазика, она подтвердила: сейчас отопление на заводе действительно заработало. Причем включили его ровно на следующий день после того, как Rus.Postimees отправил в Eesti Leivatööstus свой запрос. Остается только надеяться, что теперь и газ, и электричество на заводе будут работать без перебоев.

Комментарий консультанта Трудовой инспекции по рабочей среде Пирет Кальюла:

В соответствии с ч.4 ст.6 Закона о трудовом здравоохранении и безопасности труда, температура воздуха, влажность и скорость движения воздуха на рабочем месте должны быть подходящими для выполнения рабочих обязанностей. Необходимо обеспечить работников свежим воздухом, а также учитывать количество работников в помещении, их психическую и физическую нагрузку, размеры рабочего помещения, специфику рабочих инструментов и технологического процесса.

И хотя минимальная и максимальная температура на рабочем месте законом не установлена, это не значит, что работодатель имеет право выключить отопление в трудовых помещениях.

Пока у работников есть трудовой договор, пусть даже их заранее проинформировали о сокращении, работодатель обязан обеспечить им подходящие рабочие условия. Если работодатель не хочет нести расходы за отапливание помещений, работники и работодатель могут договориться о том, что работники будут находиться дома и при необходимости выполнять рабочие задания, либо прекратят трудовой договор раньше, и работодатель выплатит работникам денежную компенсацию.