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ERJK: Центристская партия принимала анонимные пожертвования и должна выплатить государству крупную сумму3

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Комиссия по надзору за финансированием партий (ERJK), в течение полутора лет наблюдавшая за движением денежных средств в Центристской партии, вынесла партии предписание: внести в госбюджет 110 000 евро, которые партия, по оценке комиссии, получила за последние пару лет в виде анонимных пожертвований.

По словам председателя ERJK Ардо Оясалу, комиссия стала расследовать дело летом позапрошлого года, когда советники комиссии обнаружили, что, согласно годовому отчету, по состоянию на конец 2014 года в кассе Центристской партии осталось очень много наличных. Если в конце 2013 года остаток был немногим больше 59 000 евро, то годом позже он составил уже 174 427 евро. "Возник вопрос, почему рационально действующее юридическое лицо, должно хранить в кассе наличные в таких объемах", - рассказал Оясалу.

Комиссия начала в отношении Центристской партии проверку, в ходе которой потребовала от партии объяснений по поводу крупного оборота наличных и их отображения в отчетах, однако объяснения, по словам Оясалу, не были убедительными. "У нас укрепилось подозрение, что речь идет не о реальных деньгах, а об отображении недостачи в балансе", - сказал он.

Летом прошлого года ERJK провел в Центристской партии внеочередную аудиторскую проверку, чтобы выяснить, что именно происходит с бухгалтерией партии. По словам Оясалу, аудитор подтвердил, что наличные не были в кассе в полном объеме, поэтому указанные в балансе суммы не были верны. "Позже мы вновь предоставили Центристской партии возможность дать объяснения, но нашли лишь дополнительные доказательства нашей версии", - сказал Оясалу, добавив, что Центристская партия так и не смогла доказать, что указанные в отчете деньги были в кассе партии.

В то же время, по словам Оясалу, Центристская партия вносила на банковский счет достаточно крупные суммы. Если Центристская партия утверждает, что речь шла о деньгах из партийной кассы, то, с точки зрения комиссии, в кассе не было таких денег, следовательно, по словам Оясалу, деньги поступили откуда-то еще. "Мы предполагаем, что в отчетах нам представили некорректную информацию. Мы рассматриваем деньги, переведенные на банковский счет партии, как анонимные пожертвования", - отметил он.

Анонимные пожертвования в Эстонии запрещены. Если происхождение денежных средств невозможно установить, партия должна внести их в госбюджет. Согласно предписанию, которое отправила вчера ERJK, Центристская партия должна внести в бюджет 110 100 евро в течение 30 дней. У партии есть возможность оспорить предписание в административном суде.

Генеральный секретарь Центристской партии Яак Ааб сказал Postimees, что еще не успел как следует ознакомиться с предписанием, но планирует сделать это и обратиться за помощью к юристу. После этого, по его словам, правление партии должно решить, оспорить предписание или выплатить деньги. 

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