Маклер: малометражки не теряют своей популярности

Давайте посмотрим на хрущевки непредвзятым взглядом, пишет аттестованный маклер бюро недвижимости LandLord Ирина Кривенкова. Есть хрущевки кирпичные, а есть - построенные из мелких блоков. Блоки внутри полые, а это значит, что в блочных домах теплоизоляция и шумоизоляция лучше, чем в типовых панельных, которые начали строить позже. Крыши двускатные, с чердаками, это тоже хорошо.

Хрущевки в Таллинне четырех- и пятиэтажные, двух-трехподъездные, находятся в старых, уютных, давно обжитых районах. А если дом ухожен, фасад утеплен, покрашен, коммуникации заменены на новые – замечательные дома получаются и выглядят довольно симпатично!

Есть, конечно, и минусы. Например, отсутствие балконов. Но и в сталинских домах далеко не в каждой квартире есть балкон. Зато, как правило, в хрущевке есть подвал, где можно хранить много чего необходимого. Но главный минус, конечно, это размер квартиры. Однокомнатная имеет площадь 24-30м2, двухкомнатная - 37-41м2, а трехкомнатные - всего по 47-51м2. Кухня всегда крошечная. Зато ванная комната, хоть и совмещенная с туалетом, более-менее просторная, обычно очень теплая, так как в ней есть радиатор.

Обратите внимание: как бы ни ругали планировку хрущевки, современные застройщики часто идут по пути, указанному Никитой Сергеевичем: удешевляют строительство во что бы то ни стало!

Так кто же покупает такие квартиры?

Во-первых, молодые, легкие на подъем люди, для которых главное - побыстрее отделиться от родителей. Квартирки маленькие, а значит, и цена поменьше. Не так болезненно брать кредит, а в случае надобности, когда появляется семья и становится тесно, квартиру достаточно легко продать. Можно даже сделать модный ремонт, который превратит квартиру в очень привлекательный для покупателя объект.

Во-вторых, люди постарше. Цена двухкомнатной хрущевки чуть выше цены обычной однокомнатной квартиры. Но ведь это целых две комнаты! Придут гости, заглянут внуки - есть где пообедать, посмотреть телевизор, есть где лечь спать. Обычно пожилые люди не делают кухню открытой, они ценят камерность, уютность старой планировки, несмотря на размеры кухни, где и повернуться-то негде.

В-третьих, инвесторы с не очень большим капиталом. Они покупают такую квартиру, делают в ней ремонт и прекрасно ее сдают, тем более что коммунальные платежи обычно там небольшие.

Это, конечно, три основные заинтересованные группы. Но жизнь дает нам разный и очень интересный опыт, и если вам понадобится маленькая квартира, рассмотрите и вариант хрущевки, ведь они до сих пор пользуются хорошим спросом!