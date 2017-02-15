Также украинский президент подчеркнул, что блокирующие железную дорогу в Донбассе на самом деле блокируют борьбу Украины за территориальную целостность.

«Они блокируют Украину, они блокируют нашу борьбу за восстановление территориальной целостности, и, собственно говоря, это и есть основная цель. Потому что есть твердая моя позиция, есть твердая позиция нашей команды, исключительно политико-дипломатическим путем мы должны вернуть эти территории Украины», — отметил Порошенко.

Украинский президент назвал ошибочной противоположную позицию — «отрезать эту территорию и де-факто подарить ее».

«Еще раз подчеркиваю: не вы эти земли собирали, и не вам их отрезать», — резюмировал Порошенко.