В Раквере загорелась станция переработки отходов. По данным Спасательного департамента, распространяющийся над городом дым не является ядовитым.
Над территорией станции стоит большой столб дыма, горит куча смешанных отходов. По предварительным данным, поврежден ковшовый погрузчик, под угрозой находится бытовое помещение.
«Дым не является непосредственно ядовитым, поскольк в горящей куче нет ничего токсичного», - заявил представитель Спасательного департамента.
Рядом находится приют для бездомных животных.
Облако дыма поднялось над восточной частью города.
В то же время крупный пожар произошел и на металлургическом предприятии в Нарве, куда также были направлены спасатели из Ляэне-Вирумаа.