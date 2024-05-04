«Дым не является непосредственно ядовитым, поскольк в горящей куче нет ничего токсичного», - заявил представитель Спасательного департамента.

В то же время крупный пожар произошел и на металлургическом предприятии в Нарве, куда также были направлены спасатели из Ляэне-Вирумаа.