В Таллинне на Лаагна-теэ сбили лося: образовалась пробка

В 16.44 Департамент спасательной службы получил сообщение о том, что неподалеку от моста Варраку на Лаагна-теэ лось попал под машину. По словам пресс-секретаря Пыхьяского центра спасения, водителю автомобиля оказали первую помощь. Поскольку лось получил серьезные травмы, его пришлось умертвить.
В Таллинне на Лаагна-теэ сбили лося: образовалась пробка2
Сегодня, 16 февраля, около 16.44 в Таллинне на Лаагна-теэ произошло ДТП с участием лося и легкового автомобиля. Водитель получил незначительные травмы, а животное пришлось умертвить.