МуПо может получить право применять силу в отношении зайцев и надевать на них наручники

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МуПо может получить право применять силу в отношении зайцев и надевать на них наручники2

Rus.Postimees.ee
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Если подготовленный Министерством внутренних дел законопроект вступит в силу, Муниципальная полиция (МуПо) сможет применять силу при задержании непослушных зайцев в общественном транспорте, также городские чиновники будут доставлять в вытрезвитель подвыпивших нарушителей.

Безбилетника обычно просят показать удостоверяющий личность документ, после чего в отношении него начинают производство о проступке и выписывают штрафную квитанцию. Если нарушитель не идет на контакт, пытается сбежать или, наоборот, не выходит из автобуса, на место вызывают полицию, что, по оценке главы МуПо Айвара Тоомпере, неразумно, поэтому он поддерживает идею дать его сотрудникам право применять силу, передает ERR со ссылкой на радионовости.

«Безбилетные и не провалидировавшие зеленую карточку пассажиры автобусов, которые не хотят, чтобы их личность была установлена, часто пытаются удрать или становятся агрессивными. В отношении них действительно можно было бы использовать принуждение, и если они становятся агрессивными и представляют опасность для себя и других, то при необходимости на них можно надевать наручники», - полагает Тоомпере.

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