Пятница, 17. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Поведение кассира Maxima вызвало волну негодования в соцсетях3

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

В редакцию Rus.Postimees обратились обеспокоенные читатели с просьбой прояснить шокирующее видео, вызвавшее настоящую бурю в социальных сетях (видео имеется в распоряжении редакции). На записи, первоначально опубликованной в открытых группах в Facebook, видно, как кассир одного из таллиннских магазинов крупной торговой сети хватает стоящего в очереди подростка и резко притягивает его головой к движущейся ленте. Создается впечатление, что кассир бьет молодого человека о ленту лицом.

Этот инцидент произошел в одном из таллиннских магазинов Maxima в январе. В 30-секундном ролике, снятом с монитора охраны на телефон, видна очередь у кассы. Продавец и клиент о чем-то говорят, судя по жестикуляции обоих, разговор эмоциональный. Кассир жестом предлагает молодому человеку нагнуться к нему, затем хватает его за одежду и резко притягивает его голову к движущейся ленте. Молодой человек вырывается, в руках кассира остается лишь шапка, которую он швыряет клиенту в лицо.

Увиденное возмутило многих, однако при внимательном просмотре видео можно заметить прислоненные с обратной стороны кассы костыли, указывающие на то, что сотрудник торговой сети – человек с ограниченными физическими возможностями. Понятно, что агрессия работника в любом случае недопустима, вместе с тем очевидно, что ситуацию нельзя трактовать однозначно. По неподтвержденным данным, вскоре после инцидента кассира уволили.

Человек, выложивший видео в социальные сети, отказался давать комментарий и вскоре удалил запись. И в Maxima комментировать инцидент отказались.

«Мы не можем прокомментировать конкретную ситуацию ввиду того, что по просьбам сторон пообещали сохранить конфиденциальность», - пояснила директор по связям с общественностью Maxima Катя Любобратец.

При этом в торговой сети согласились дать общие ответы, касающиеся конфликтных ситуаций в Maxima.

«Ежедневно в 75 магазинах нашей торговой сети по всей Эстонии около 2300 работников обслуживает в среднем 170 000 покупателей, и мы стараемся работать для покупателей – предлагать нужные им товары и услуги, а также обеспечивать квалифицированное обслуживание. Избежать недовольства и конфликтов при таком количестве работников и покупателей – задача нелегкая. Чтобы с ней справиться, мы ежедневно принимаем целый комплекс мер, важная часть которых связана с тем, чтобы наши работники имели как возможности, так и навыки обслуживать покупателей так, чтобы не создавать даже предпосылок для недовольства и тем более конфликта. В число этих мер входит, например, отбор работников по четким критериям, регулярное практическое обучение, организация повседневной работы, многоуровневый контроль, видеоохрана. Особую роль мы отводим отзывам клиентов, для работы с которыми создали специальную службу», - перечислил операционный директор Maxima Eesti Марко Пыдер.

Он добавил, что за последний год в торговую сеть поступило около 7 000 обращений покупателей, из которых около 15% связаны с качеством обслуживания. «Большая часть этих клиентов недовольна уровнем знания продавцами эстонского или русского языка, часть желала получить от работников подробную информацию или совершить покупки без ожидания в очереди, самая же малая часть ожидала более вежливого обслуживания со стороны наших работников или партнеров по охране, уборке, возврату тары», - продолжил Пыдер, добавив, что к любому обращению клиента в Maxima относятся серьезно и вникают не только в обстоятельства конфликта, но и в его причины.

«В тех случаях, когда недовольство покупателей имеет под собой основания, мы признаем свои ошибки и предпринимаем все, чтобы их не повторять», - заверил Пыдер.

Какие меры принимает руководство Maxima в случае, если работник ведет себя ненадлежащим образом по отношению к клиентам?

«Как и в любой другой сфере, последствия определяет серьезность и причина ошибки. В любом случае мы  разъясняем работнику, а также его коллегам и руководителю, какое поведение является корректным. В остальных решениях руководствуемся нормами законна», - отметил Пыдер.

По его словам, за 12 лет работы торговой сети зафиксированы единичные случаи, когда одна из сторон конфликтной ситуации реагировала физически. «Для нашей торговой сети подобное поведение совершенно неприемлемо, независимо от причины и оттого, кто кого спровоцировал», - подчеркнул он.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАMaximaкассирклиентконфликтпокупательпродавец
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
14:25
В субботу в Эстонии будет относительно тепло, но ветрено
14:17
В понедельник выяснятся победители конкурса Дом года
14:16
Помощник прокурора: будем бдительнее, мошенники не дремлют!
14:15
Я развелся, но продолжаю содержать жену и дарить ей подарки. Вот почему!
14:13
Полиция просит помощи в поисках 76-лентего Валентина
14:09
Смотри: самый привлекательный для мужчин женский танец сняли на видео
14:03
Я памятник себе воздвиг…
14:00
20 вещей, которые лучше, чем секс
13:58
Курьез: женщину оштрафовали на 68 евро за оставленную на улице книгу
13:57
Соцдемы обсуждают варианты языкового обучения в детских садах
13:54
Вопрос юристу: как противостоять терроризирующим квартирное товарищество лицам?
13:43
Семь странных факторов, которые предрекают хороший секс
13:37
Фото и видео: в Таллинне ехавшая на вызов машина полиции попала в аварию
13:32
Что 13-18–летним нужно в театре?
13:29
Фото и видео: Серена Уильямс разделась для глянцевого журнала
13:24
Керсти Кальюлайд устроила переполох в таллиннском театре!?
13:13
Галерея: девушки неземной красоты посреди Таллинна ощутили, что такое боль и удовольствие
13:04
Авария на Таллиннской окружной дороге нарушила движение транспорта
13:01
Врачи обрушились на Гвинет Пэлтроу, которая советует пить йод
13:00
Поведение кассира Maxima вызвало волну негодования в соцсетях (3)
Все новости
LimonЦеликом
Я развелся, но продолжаю содержать жену и дарить ей подарки. Вот почему!

Я развелся, но продолжаю содержать жену и дарить ей подарки. Вот почему!

Керсти Кальюлайд устроила переполох в таллиннском театре!?

Керсти Кальюлайд устроила переполох в таллиннском театре!?

Видео: эстонский фокусник Александр Замашка начудил с отелем Hilton в свой день рождения

Видео: эстонский фокусник Александр Замашка начудил с отелем Hilton в свой день рождения

14:09
Смотри: самый привлекательный для мужчин женский танец сняли на видео
13:58
Курьез: женщину оштрафовали на 68 евро за оставленную на улице книгу
13:43
Семь странных факторов, которые предрекают хороший секс
13:13
Галерея: девушки неземной красоты посреди Таллинна ощутили, что такое боль и удовольствие
KrasotkaЦеликом
Дамы, срочно измеряем! Найдено идеальное соотношение между верхней и нижней губой

Дамы, срочно измеряем! Найдено идеальное соотношение между верхней и нижней губой

Хватит стыдиться! Девушка взорвала Сеть йогой во время месячных (видео)

Хватит стыдиться! Девушка взорвала Сеть йогой во время месячных (видео)

Таллиннский парикмахер рассказала о необычных способах окрашивания волос: встречайте весну во всеоружии!

Таллиннский парикмахер рассказала о необычных способах окрашивания волос: встречайте весну во всеоружии!

14:00
20 вещей, которые лучше, чем секс
13:01
Врачи обрушились на Гвинет Пэлтроу, которая советует пить йод
12:41
Эстонская певица Таня Михайлова планирует стать матерью
11:54
Пол ребенка напрямую влияет на самочувствие матери во время беременности
SportsЦеликом
Фото и видео: Серена Уильямс разделась для глянцевого журнала

Фото и видео: Серена Уильямс разделась для глянцевого журнала

Фильм Би-би-си о футбольных хулиганах шокировал представителей посольства РФ в Британии

Фильм Би-би-си о футбольных хулиганах шокировал представителей посольства РФ в Британии

Галерея: в Эстонию прибыла сборная Норвегии во главе с Марит Бьорген

Галерея: в Эстонию прибыла сборная Норвегии во главе с Марит Бьорген

16. фев
Чемпионом мира по биатлону впервые стал американец
ВпрокЦеликом
Вопрос юристу: как противостоять терроризирующим квартирное товарищество лицам?

Вопрос юристу: как противостоять терроризирующим квартирное товарищество лицам?

Вопрос юристу: где найти управу на соседей?

Вопрос юристу: где найти управу на соседей?

Спорим, вы не догадываетесь, на что способен обычный кетчуп?

Спорим, вы не догадываетесь, на что способен обычный кетчуп?

16. фев
Поезд Тарту - Таллинн задерживается почти на час
Погода
Видимость ограничивает плотный туман

Видимость ограничивает плотный туман

НАСА сфотографировало крупнейшую луну Солнечной системы

НАСА сфотографировало крупнейшую луну Солнечной системы

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Полиция просит помощи в поисках 76-лентего Валентина

Полиция просит помощи в поисках 76-лентего Валентина

Фото и видео: в Таллинне ехавшая на вызов машина полиции попала в аварию

Фото и видео: в Таллинне ехавшая на вызов машина полиции попала в аварию

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
МуПо может получить право применять силу в отношении зайцев и надевать на них наручники

МуПо может получить право применять силу в отношении зайцев и надевать на них наручники (2)

Необычная история: эстонская девушка перешла в русскую школу, чтобы выучить русский язык

Необычная история: эстонская девушка перешла в русскую школу, чтобы выучить русский язык (1)

Культура
Что 13-18–летним нужно в театре?

Что 13-18–летним нужно в театре?

Оперная певица из Милана Марина Морозова выступит в любимом Таллинне!

Оперная певица из Милана Марина Морозова выступит в любимом Таллинне!

Самые читаемые
Поведение кассира Maxima вызвало волну негодования в соцсетях(3)
Экстренная пресс-конференция в Белом доме: Дональд Трамп сорвался с цепи(9)
Порошенко сообщил, как именно Украина вернет Донбасс(6)
Поклонники молятся за прооперированную Лайму Вайкуле
Почему Дональд Трамп неожиданно стал врагом России(12)
Топ комментариев
Эстонский креветочный король о запрете России: здравый ум там давно потерян!(63)
Россия ввела запрет на импорт большинства эстонских продуктов(51)
Белый дом: Трамп ждет от России возвращения полуострова Крым Украине(41)
"На острие": что будет, если в Беларуси придет к власти прозападное правительство?(36)
В Таллинне на Лаагна-теэ сбили лося: образовалась пробка(29)
Bалюта
USD
0,939 EUR
GBP
1,175 EUR
SEK
0,106 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 16.02.2017
Все валюты
Архив
календарь
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees