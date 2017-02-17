Пятница, 17. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Стало известно, какую опасность для здоровья таят морские круизы

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Все популярнее становятся с каждым годом морские круизы. Удовольствие это недешевое. И, как выясняется сейчас, не всегда здоровое.

О морских круизах мечтают многие. Кто-то  - о безбрежных океанах и путешествии вокруг света, кто-то - о северном сиянии, которым он любуется с палубы лайнера, кто-то - о Средиземном море с его знаменитыми портами... Обычно такие круизы предлагают максимум комфорта, включая рестораны, спортивные залы, бассейны... Более двух миллионов пассажиров готовятся в 2017 году отправиться в круизы, пишет DW.com.

Туристические агентства сулят любителям морских путешествий на плавающих отелях изобилие экзотических яств на любой вкус и обширную культурно-развлекательную программу. Плюс морская романтика, безоблачное небо и свежий, полезный во всех отношениях воздух. Дыши полной грудью!

Счастливого плавания?

Не тут-то было, как выяснили журналисты французского телеканала France 3. Во время турпоездки по Средиземному морю они тайком произвели замеры воздуха на палубе одного из лайнеров. Результат оказался более чем отрезвляющим: дышать воздухом на палубе такого корабля просто опасно для здоровья.

Журналисты определили, что вредных веществ на палубе лайнера, вышедшего из Марселя, в 200 раз выше, чем в воздухе на автострадах. Кроме мельчайших частиц пыли и сажи, в воздух выбрасываются и такие продукты сгорания корабельного топлива, как двуокись азота и тяжелые металлы.

Правда, скажем, директор Международной ассоциации круизных лайнеров (CLIA) в Германии Хельге Граммерсторф (Helge Grammerstorf), в прошлом сам капитан, оценил это сообщение скептически. Он подчеркнул, что первый раз слышит о таких результатах, и неизвестно, как именно и где конкретно производились замеры. Кроме того, такое исследование неубедительно еще и по другой причине: чтобы получить достоверные результаты, необходимо проводить замеры в течение длительного времени.

Без гарантии 

Есть и другая точка зрения. Ни один современный круизный лайнер не гарантирует своим пассажирам, что воздух, которым они дышат, будет полностью очищен от мельчайших частичек сажи и других вредных отходов, предупреждает Даниель Ригер (Daniel Rieger) референт Немецкого союза охраны природы и биоразнообразия (Naturschutz Bund Deutschland). По его словам, уже переход на более чистое топливо помог бы смягчить остроту этой проблемы. 

Эффективные очистительные фильтры также привели бы к положительному результату, считает эксперт Немецкого союза охраны природы Дитмар Олигер (Dietmar Oeliger). По его словам, некоторые владельцы круизных лайнеров уже объявили о приобретении новых фильтров, но пока еще ничего не произошло.  

Кстати, сотрудники Немецкого союза охраны сделали свои замеры воздуха на круизных лайнерах - но только на тех, которые стояли у причалов в Гамбурге, Венеции и Ростоке-Варнемюнде. В замерах в открытом море им было отказано.

Результаты показали, что на четырех из пяти лайнеров отсутствуют специальные очистные фильтры и не применяются эффективные газоочистители. Этому мешает желание судоходных компаний и туристических бюро сэкономить где только можно, подчеркивает Даниель Ригер.   

Между тем, выхлопные газы, образующиеся в результате сгорания тяжелого дизельного топлива, очень опасны и могут способствовать развитию онкологический заболеваний, как уже давно предупреждает Всемирная организация здравоохранения. Она советует пассажирам круизных гигантов ограничить свое пребывание на палубе. Но тогда какой смысл вообще в круизе?

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАвоздухВсемирная организация здравоохранениявыхлопные газыкруизный лайнер
По теме
Ученые обнаружили на Земле новый континент

Ученые обнаружили на Земле новый континент

Под Новой Зеландией, похоже, скрывается геологический массив, который может претендовать на то, чтобы войти в число континентов, говорится в новой научной работе. Новая подборка от Postimees: самые дешевые авиарейсы

Новая подборка от Postimees: самые дешевые авиарейсы

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, hetked.ee, holidaypirates.com, flynous.com, reisiguru.ee, reisidiilid.ee и secretflying.com. Философия автостопа: путешественник рассказал, как дорога изменила его взгляд на мир

Философия автостопа: путешественник рассказал, как дорога изменила его взгляд на мир

Автостопщик-самоучка опубликовал рассказ о том, как длительные путешествия на попутках, совершенные в дороге ошибки, встреченные опасности или, наоборот, неожиданные успехи, изменили его сознание.
ЕЩЁ
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
студия postimees
самое читаемое на krasotka.ee
самое читаемое на limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
18:55
Проверь себя: десять трюков с телом, которые ты вряд ли сможешь повторить
18:55
Суд взял под страху группу лиц, подозреваемых в мошенничестве с автомобилями
18:44
Департамент полиции и погранохраны планирует потратить более 1,5 млн евро на покупку пистолетов-пулеметов
18:37
Совет Таллиннского ТВ выбрал нового члена правления
18:35
Владельцы iPhone в 20 раз чаще занимаются сексом на первом свидании! И вот почему...
18:25
Стало известно, какую опасность для здоровья таят морские круизы
18:18
Фото и видео: в центре Таллинна столкнулись автобус и легковушка
18:18
Алкоголь — враг: секс-советы от порнозвезд
17:58
Ученые обнаружили на Земле новый континент
17:50
В таллиннское офисное здание поступила бомбовая угроза
17:47
Не упустите свой шанс сняться в музыкальном видео! Нужны мужчины, которые поцелуют друг друга на камеру (2)
17:41
Криштиану Роналду и Анджелина Джоли снимутся в турецком сериале
17:29
Видео: директор Google ответил на письмо семилетней девочки, попросившейся на работу
17:29
СМИ: в Сирии найдены доказательства причастности российских ВКС к авиаудару по госпиталю
17:20
Какие цветы можно дарить мужчинам и когда
17:17
Пугачева – Лолите: достала ты уже своими номерами
17:16
Германия выиграла женскую эстафету на ЧМ по биатлону: сборная Эстонии отстала на круг
17:07
Прогноз: половина употребляемого в Эстонии пива будет попадать к нам из Латвии
16:51
Фото и видео: в Таллинне охотники застрелили девять кабанов
16:46
Почему человечество никогда не сможет победить рак
Все новости
LimonЦеликом
Я развелся, но продолжаю содержать жену и дарить ей подарки. Вот почему!

Я развелся, но продолжаю содержать жену и дарить ей подарки. Вот почему! (1)

Вот что произойдет с вашим телом, если вы не будете принимать душ дольше двух дней

Вот что произойдет с вашим телом, если вы не будете принимать душ дольше двух дней

По стопам Ольги Бузовой: Анастасия Волочкова записала песню

По стопам Ольги Бузовой: Анастасия Волочкова записала песню

18:55
Проверь себя: десять трюков с телом, которые ты вряд ли сможешь повторить
18:35
Владельцы iPhone в 20 раз чаще занимаются сексом на первом свидании! И вот почему...
18:18
Алкоголь — враг: секс-советы от порнозвезд
17:47
Не упустите свой шанс сняться в музыкальном видео! Нужны мужчины, которые поцелуют друг друга на камеру (2)
KrasotkaЦеликом
Дамы, срочно измеряем! Найдено идеальное соотношение между верхней и нижней губой

Дамы, срочно измеряем! Найдено идеальное соотношение между верхней и нижней губой

Хватит стыдиться! Девушка взорвала Сеть йогой во время месячных (видео)

Хватит стыдиться! Девушка взорвала Сеть йогой во время месячных (видео)

Таллиннский парикмахер рассказала о необычных способах окрашивания волос: встречайте весну во всеоружии!

Таллиннский парикмахер рассказала о необычных способах окрашивания волос: встречайте весну во всеоружии!

17:20
Какие цветы можно дарить мужчинам и когда
16:37
Ким Кардашян сделала пластику пупка
16:01
Последствия фастфуда для ваших детей
15:43
Запеченный авокадо с вялеными томатами. Очень просто, вкусно и оригинально! (видео)
SportsЦеликом
Криштиану Роналду и Анджелина Джоли снимутся в турецком сериале

Криштиану Роналду и Анджелина Джоли снимутся в турецком сериале

Германия выиграла женскую эстафету на ЧМ по биатлону: сборная Эстонии отстала на круг

Германия выиграла женскую эстафету на ЧМ по биатлону: сборная Эстонии отстала на круг

Видео: самолет с хоккеистами клуба КХЛ выкатился в поле при взлете из Риги

Видео: самолет с хоккеистами клуба КХЛ выкатился в поле при взлете из Риги

13:29
Фото и видео: Серена Уильямс разделась для глянцевого журнала
ВпрокЦеликом
Вопрос юристу: как противостоять терроризирующим квартирное товарищество лицам?

Вопрос юристу: как противостоять терроризирующим квартирное товарищество лицам?

Вопрос юристу: где найти управу на соседей?

Вопрос юристу: где найти управу на соседей?

Спорим, вы не догадываетесь, на что способен обычный кетчуп?

Спорим, вы не догадываетесь, на что способен обычный кетчуп?

16. фев
Поезд Тарту - Таллинн задерживается почти на час
Погода
В субботу в Эстонии будет относительно тепло, но ветрено

В субботу в Эстонии будет относительно тепло, но ветрено

Видимость ограничивает плотный туман

Видимость ограничивает плотный туман

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Суд взял под страху группу лиц, подозреваемых в мошенничестве с автомобилями

Суд взял под страху группу лиц, подозреваемых в мошенничестве с автомобилями

Фото и видео: в центре Таллинна столкнулись автобус и легковушка

Фото и видео: в центре Таллинна столкнулись автобус и легковушка

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Совет Таллиннского ТВ выбрал нового члена правления

Совет Таллиннского ТВ выбрал нового члена правления

Фото и видео: в Таллинне охотники застрелили девять кабанов

Фото и видео: в Таллинне охотники застрелили девять кабанов

Культура
Что 13-18–летним нужно в театре?

Что 13-18–летним нужно в театре?

Оперная певица из Милана Марина Морозова выступит в любимом Таллинне!

Оперная певица из Милана Марина Морозова выступит в любимом Таллинне!

Самые читаемые
Экстренная пресс-конференция в Белом доме: Дональд Трамп сорвался с цепи(14)
Поведение кассира Maxima вызвало волну негодования в соцсетях(5)
На встрече Тиллерсона с Лавровым произошел неловкий момент(5)
Порошенко сообщил, как именно Украина вернет Донбасс(8)
Вот что произойдет с вашим телом, если вы не будете принимать душ дольше двух дней
Топ комментариев
Эстонский креветочный король о запрете России: здравый ум там давно потерян!(63)
Россия ввела запрет на импорт большинства эстонских продуктов(51)
Белый дом: Трамп ждет от России возвращения полуострова Крым Украине(41)
"На острие": что будет, если в Беларуси придет к власти прозападное правительство?(36)
В Таллинне на Лаагна-теэ сбили лося: образовалась пробка(30)
Bалюта
USD
0,939 EUR
GBP
1,167 EUR
SEK
0,106 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 17.02.2017
Все валюты
Архив
календарь
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees