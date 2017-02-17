Стало известно, какую опасность для здоровья таят морские круизы

О морских круизах мечтают многие. Кто-то - о безбрежных океанах и путешествии вокруг света, кто-то - о северном сиянии, которым он любуется с палубы лайнера, кто-то - о Средиземном море с его знаменитыми портами... Обычно такие круизы предлагают максимум комфорта, включая рестораны, спортивные залы, бассейны... Более двух миллионов пассажиров готовятся в 2017 году отправиться в круизы, пишет DW.com.

Туристические агентства сулят любителям морских путешествий на плавающих отелях изобилие экзотических яств на любой вкус и обширную культурно-развлекательную программу. Плюс морская романтика, безоблачное небо и свежий, полезный во всех отношениях воздух. Дыши полной грудью!

Счастливого плавания?

Не тут-то было, как выяснили журналисты французского телеканала France 3. Во время турпоездки по Средиземному морю они тайком произвели замеры воздуха на палубе одного из лайнеров. Результат оказался более чем отрезвляющим: дышать воздухом на палубе такого корабля просто опасно для здоровья.

Журналисты определили, что вредных веществ на палубе лайнера, вышедшего из Марселя, в 200 раз выше, чем в воздухе на автострадах. Кроме мельчайших частиц пыли и сажи, в воздух выбрасываются и такие продукты сгорания корабельного топлива, как двуокись азота и тяжелые металлы.

Правда, скажем, директор Международной ассоциации круизных лайнеров (CLIA) в Германии Хельге Граммерсторф (Helge Grammerstorf), в прошлом сам капитан, оценил это сообщение скептически. Он подчеркнул, что первый раз слышит о таких результатах, и неизвестно, как именно и где конкретно производились замеры. Кроме того, такое исследование неубедительно еще и по другой причине: чтобы получить достоверные результаты, необходимо проводить замеры в течение длительного времени.

Без гарантии

Есть и другая точка зрения. Ни один современный круизный лайнер не гарантирует своим пассажирам, что воздух, которым они дышат, будет полностью очищен от мельчайших частичек сажи и других вредных отходов, предупреждает Даниель Ригер (Daniel Rieger) референт Немецкого союза охраны природы и биоразнообразия (Naturschutz Bund Deutschland). По его словам, уже переход на более чистое топливо помог бы смягчить остроту этой проблемы.

Эффективные очистительные фильтры также привели бы к положительному результату, считает эксперт Немецкого союза охраны природы Дитмар Олигер (Dietmar Oeliger). По его словам, некоторые владельцы круизных лайнеров уже объявили о приобретении новых фильтров, но пока еще ничего не произошло.

Кстати, сотрудники Немецкого союза охраны сделали свои замеры воздуха на круизных лайнерах - но только на тех, которые стояли у причалов в Гамбурге, Венеции и Ростоке-Варнемюнде. В замерах в открытом море им было отказано.

Результаты показали, что на четырех из пяти лайнеров отсутствуют специальные очистные фильтры и не применяются эффективные газоочистители. Этому мешает желание судоходных компаний и туристических бюро сэкономить где только можно, подчеркивает Даниель Ригер.

Между тем, выхлопные газы, образующиеся в результате сгорания тяжелого дизельного топлива, очень опасны и могут способствовать развитию онкологический заболеваний, как уже давно предупреждает Всемирная организация здравоохранения. Она советует пассажирам круизных гигантов ограничить свое пребывание на палубе. Но тогда какой смысл вообще в круизе?