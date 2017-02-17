Где в Эстонии жить хорошо? На острове Прангли?

Почему Прангли?

Этот остров был открыт и заселен шведами, а находится он в Финском заливе недалеко от полуострова Виймси. После береговых шведов остров заселили рыбаки и охотники на тюленей из Эстонии и Финляндии.

Сейчас в трех деревнях постоянно живут примерно 70 человек. На острове две лошади и ни одной коровы.

На Прангли есть основная школа, магазин, почта, амбулатория, клуб, одна асфальтированная дорога, а летом работает ресторан. Напротив клуба - пожарное депо.

Островитяне любят ездить на мотоциклах. Фото: Liis Treimann / Postimees

Фото: Liis Treimann / Postimees

Самое ценное на острове - девственная природа: море, песчанные пляжи, красивые сосновые леса. Кто родился на Прангли и жил здесь долго, ни за что не хочет переезжать на материк. Здесь безопасно и спокойно.

При всем этом остров находится недалеко от Таллинна. С материком остров соединяют паромы - от порта Кельнасе до порта Леппнеэме. Если провести между островом и материком прямую линию, получится, что его отделяет от материка всего полчаса. Однако с учетом того, что порт расположен на другой оконечности острова, на дорогу уходит вдвое больше - целый час.

Зимой, когда море замерзает, можно использовать вертолет, которому, чтобы доставить вас на Прангли, понадобится всего 8 минут.

Фото: Liis Treimann / Postimees

Какие недостатки?

Остров мал и рабочих мест там немного. Так как на Прангли есть только основная школа, молодые островитяне покидают его, чтоюы получить гимназическое образование.

Нужно иметь в виду и тот факт, что осенние штормы нарушают регулярное сообщение с материком. Случалось, что Прангли был отрезан от большой земли неделями.

Паром Wrangö (так по-шведски называется Прангли). Фото: Liis Treimann/Postimees

Сколько стоит?

На портале недвижимости находим только одно предложение по продаже - это дом на берегу моря. Но местные говорят, что можно найти и другие варианты продаж домов и земельных участков.

По слухам, волость Виймси планирует предлагать семьям с детьми дешевое или вообще бесплатное жилье на острове. Поэтому молодые семьи подумывают о возможном переезде туда.

Школы?

Сейчас в Пранглиской основной школе пять учеников, а учителей - шесть! Поэтому дети могут наслаждаться индивидуальным обучением. Такой роскоши не найти в других малых городах страны.

Фото: Liis Treimann/Postimees

Где работать?

Священник, продавец, пожарный, школьный повар и учителя на острове уже есть, но так как, по словам островитян, на Прангли очень хороший интернет, там вполне могут жить люди, работающие за компьютером.

Так как на этом романтическом острове очень тихо и спокойно, он вполне подходит для людей творческих профессий. Например, для писателей или композиторо.

Что делать в свободное время?

На Прангли нет кинотеатра или торгового центра, зато там есть великолепные песчаные пляжи и море. А на велосипеде его легко объездить вдоль и поперек.

Конечно, летом там кипит жизнь: на своих яхтах сюда приходят туристы как их Эстонии, так и из Финляндии.

В портовом сарае, имеющем громкое название «Молодая гвардия» летом проходят концерты и театральные постановки, в музее - различные выставки. Главными достопримечательностями острова считаются деревянная церковь, места выхода на поверхность природного газа, музей, памятный знак погибшему пароходу Eesti Rand и огромный валун.

Фото: Liis Treimann / Postimees

Осенью, когда туристы покидают остров, местные жители часто соираются в своем клубе - народном доме, где проводят посиделки, праздники, где работают кружки. Популярным хобби является своеобразный счет в уме, который придумал бывший когда-то директором здешней школы Калев Пылдсаар. Термин "пранглимине" стал международным. Благодаря этому умению островитяне отлично разбираются в компьютерах и интернете.

Церковь святого Лаврентия на Прангли. Фото: Liis Treimann / Postimees

Где питаться?

Осенью, зимой и весной островитяне готовят еду у себя дома, а летом для гостей острова открывают свои двери кафе в музее и в порту, а также ресторан SaareRoots.

В ресторане можно попробовать, например, свежие рыбные котлеты и много других вкусных местных блюд. Например, прягельдис - блюдо из яиц, муки, молока и солонины.

Много лет на острове был очень популярен бар "Черный люк", перед которым стоял единственный на острове светофор. Когда горел зеленый свет - это означало, что бар открыт. Ну а когда красный - соответственно, закрыт. Сейчас бар больше не работает, к сожалению туристов.

Ресторан SaareRoots. Фото: Liis Treimann / Postimees

Что еще?

На Прангли свой диалект эстонского языка.

Островитяне не используют звука õ. Если сааремаасцы вместо ö произносят õ, то плангласцы - o.