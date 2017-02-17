Видео: организаторы ЧМ по биатлону перепутали российский гимн

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Видео: организаторы ЧМ по биатлону перепутали российский гимн1

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На церемонии награждения победителей и призеров мужской эстафетной гонки на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене организаторы соревнований по ошибке включили старый гимн России, передает РБК.

Организаторы чемпионата мира по биатлону в австрийском Хохфильцене перепутали гимн России на церемонии награждения победителей и призеров мужской эстафетной гонки. В честь Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина, завоевавших в субботу золотые медали, прозвучала «Патриотическая песня» Михаила Глинки, которая была гимном России в период с 1990 по 2001 год.

К биатлонистам сборной России подбежал с микрофоном телекомментатор Дмитрий Губерниев, и спортсмены сами исполнили гимн. После этого организаторы чемпионата мира исправили свою ошибку, включив современный гимн России.

«Действительно перепутали гимн во время награждения. Если не ошибаюсь, то прозвучала «Патриотическая песня» Михаила Глинки. Ребята начали сами петь гимн России, и организаторы исправили ситуацию, включили актуальный гимн нашей страны. Это никак не омрачило награждение, ребята в хорошем настроении покинули подиум», — цитирует «Р-Спорт» представителя пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР).

Лидер сборной России Антон Шипулин рассказал, что в его карьере подобный инцидент произошел впервые, сообщает «Спорт-Экспресс». «Ошибка с гимном была впервые в моей карьере. Конечно, сначала было обидно. Ведь всегда так ждешь этого момента. Но мы спели сами — и болельщики подхватили. Это было незабываемо», — заявил Шипулин.

Российские биатлонисты выиграли эстафету на чемпионате мира впервые за девять лет. В прошлый раз Иван Черезов, Николай Круглов, Дмитрий Ярошенко и Максим Чудов показали лучшее время на ЧМ-2008 в шведском Эстерсунде.

На финише эстафеты в Хохфильцене Шипулин на 5,8 секунды опередил лидера мирового биатлона француза Мартена Фуркада. Бронзу завоевала сборная Австрии, четвертыми стали немцы. Норвежцы, выигравшие эстафету на прошлогоднем чемпионате мира, заработали штрафной круг и финишировали восьмыми.

Сборная Германии продолжает лидировать в общекомандном медальном зачете на чемпионате мира. Немцы выиграли пять золотых наград и одно серебро в девяти гонках. У Франции семь медалей — золото, два серебра и четыре бронзы. Сборная Чехии усилиями Ондржея Моравца и Габриэлы Коукалова завоевала четыре награды — золото, два серебра и бронзу. Сборная России поднялась на четвертое место с двумя медалями — золотом и бронзой.

Перепутали гимн!!Взял микрофон у ведущего !!Спели сами!!!Огонь!!

Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry)

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