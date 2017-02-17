США перебросят в Польшу тысячу военнослужащих

Соединение будет отправлено в город Ожиш на северо-востоке Польши в конце марта с базы Вилсек в Германии. В его состав войдут несколько бронетранспортеров, самоходные минометы и гаубицы, сообщает "Лента.ру".

На саммите НАТО в июле 2016 года было принято решение перебросить несколько тысяч военных в Польшу и в страны Балтии, пишет Der Spiegel. Отмечается, что эти страны чувствуют «угрозу, исходящую со стороны России». Бундесвер руководит соединениями альянса в Литве, армия США — в Польше, британцы — в Эстонии.