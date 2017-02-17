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Мэра Риги Ушакова вновь хотят оштрафовать за общение на русском языке

Rus.Postimees.ee
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Центр госязыка Латвии намерен оштрафовать мэра Риги Нила Ушакова за то, что тот в «День теней» общался со школьниками на русском языке. Об этом Ушаков сообщил на своей странице в Facebook, пишет Rus.Tvnet.

«Вы не поверите и, скорее всего, будете даже смеяться. Но Центр Государственного языка нашел еще один повод попытаться меня оштрафовать. Знаете, за что? Рассказываю – за то, что в День теней я своим теням, которые задавали вопросы на русском языке, на русском же и отвечал. Ну что, придется поспорить. Несмотря на все многочисленные попытки Центр Госязыка не смог меня еще ни разу оштрафовать», - написал Ушаков.

Напомним, ранее Центр госязыка уже пытался оштрафовать Ушаков, в частности, за то, что Рижская дума использует русский язык для общения в соцсетях.

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Председатель Рижской думы Нил Ушаков оспорил наложенный на него Центром государственного языка (ЦГЯ) штраф за официальное общение на русском языке в социальных сетях, сообщили агентству ЛЕТА в отделе общественных отношений Рижской думы.  Рижского мэра Ушакова оштрафовали за использование русского языка

Рижского мэра Ушакова оштрафовали за использование русского языка 9

Центр государственного языка оштрафовал мэра Риги Нила Ушакова за использование русского языка в социальных сетях. Об этом глава столицы Латвии написал на своей странице в Facebook, передает lenta.ru.
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