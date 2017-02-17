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Honda отзывает автомобили из-за дефекта подушек безопасности

BNS
BNS
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Honda Baltic отзывает часть моделей Honda за период 2004-2010, в которых возможны проблемы с подушками безопасности.

«В результате мониторинга проверки качества Honda мы установили, что в определенных моделях Honda Accord, Civic, Stream, Jazz, Civic, Insight и CR-V за период с 2004 по 2010 год возможен дефект в области безопасности», - сообщается в письме Honda Baltic клиентам.

Хотя у автомобилей Honda не было выявлено влияющего на безопасность дефекта, при исследовании возвращенных деталей не подлежавших прошлой кампании отзыва автомобилей было обнаружено снижение плотности твердого топлива наполнителей подушек безопасности, которое может привести к ненормальному росту давления при активации подушки безопасности в случае аварии.

Хотя причина на данный момент неизвестна и невозможно также подтвердить наличие влияющего на безопасность дефекта, Honda решила в профилактических целях отозвать и заменить изготовленные в определенный период наполнители подушек безопасности одного типа.

Honda просит клиентов при первой возможности связаться с ближайшим дистрибьютором Honda, чтобы договориться о времени замены наполнителя. Работы занимают около часа и являются бесплатными для клиентов.

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