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Тяжелая авария в Табасалу: столкнулись грузовик и легковушка

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee

Сегодня, 20 февраля, в первой половине дня в волости Харку в Харьюмаа произошла тяжелая авария: столкнулись грузовик и легковой автомобиль, пострадали двое пожилых людей.  

ДТП произошло в 10.50 возле перекрестка Харку-Раннамыйза и Сютеметса-теэ, где, по первоначальным данным, Volkswagen Vento потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo.

Скорая помощь доставила в больницу 70-летнего водителя легкового автомобиля и его пассажирку - 70-летнюю женщину, пишет Postimees.

В результате удара грузовик упал на бок.

Водитель грузовика был трезв, состояние водителя легковушки будет установлена в ходе экспертизы.

Точные обстоятельства ДТП выясняются.

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