Тяжелая авария в Табасалу: столкнулись грузовик и легковушка

ДТП произошло в 10.50 возле перекрестка Харку-Раннамыйза и Сютеметса-теэ, где, по первоначальным данным, Volkswagen Vento потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo.

Скорая помощь доставила в больницу 70-летнего водителя легкового автомобиля и его пассажирку - 70-летнюю женщину, пишет Postimees.

В результате удара грузовик упал на бок.

Водитель грузовика был трезв, состояние водителя легковушки будет установлена в ходе экспертизы.

Точные обстоятельства ДТП выясняются.