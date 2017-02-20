Народ Эстонии!

В этот торжественный день я обращаюсь к тебе, ко всему почти полуторамиллионному населению нашей страны. Ибо хотя по разным подсчетам в Эстонии живут люди едва ли не ста национальностей, главное наше достижение за годы восстановленной независимости – то, что каждый житель страны, какой бы национальности, вероисповедания, цвета кожи он ни был, какой бы язык ни для него был родным, чувствует себя равным среди равных и пользуется всеми плодами свободы, добытой на этот раз не кровью, а упорным трудом и умением отстаивать свою точку зрения.

И это – наше главное достижение. Потому что государство крепко не столько нашими союзниками, альпийскими стрелками, которые сейчас оттачивают боевое мастерство, штурмуя холм Мунамяги, не приобретенными у других союзников боевыми машинами, сколько единством своего народа, любовью каждого эстоноземельца к родине и готовностью отдать все силы ради ее блага.

Если когда-нибудь будет иначе, нам грозит вероятность двухсотлетие независимости отмечать тайком, за зашторенными окнами, так как наша родная Эстония в лучшем случае превратится в западную провинцию Великой Китайской империи, а в худшем – окажется под пятой всемирного халифата.

Один мудрый человек сказал, что в дни юбилея надо сосредоточиться прежде всего на решении невыполненных еще задач. И хотя этот человек во многом заблуждался, а результаты его заблуждений порой становились катастрофами мирового масштаба, вспомним все же, что именно он и его соратники стремительно развалили Российскую империю, следствием чего и стала наша первая независимость.

Да, далеко не всё, к чему мы стремились и должны стремиться, сделано. Уйдя из-под диктата Москвы, мы попали в аналогичную, хотя и с виду куда более мягкую и цивилизованную зависимость от Брюсселя. А опосредованно – и от Вашингтона. Но наши представители в Европарламенте, хотя они и немногочисленны, самоотверженно бьются за то, чтобы мы сами могли решать, с кем нам торговать, кому предоставлять кратчайший путь доставки товаров в Европу, как нам развивать наше сельское хозяйство – ведь оно основа основ и фундамент эстонскости, – а не душить хуторянина квотами и не выбивать у него почву из-под ног навязанным нам импортом.

И пусть кто-то упрекнет нас в национальном эгоизме, но это разумный эгоизм, который должен дать возможность нашему народу не просто выживать, а жить в благополучии и достатке. Одним нам вряд ли удастся этого добиться, но в Европе есть немало государств, которые думают так же, как мы, хотя пока и не решаются громко об этом заявить.

Вспомните, сколько препятствий вставало на нашем пути не только во времена Освободительной войны, но и в наше время. Сколько было сторонников лишить детей трети нашего населения возможности постигать школьную премудрость на родном языке. Но мы с этим справились, и теперь выпускники русских гимназий свободно владеют и эстонским, и английским, потому что у них есть мотивация, потому что чем больше языков ты знаешь, тем больше у тебя шансов не только преуспеть в бизнесе, но и сделать карьеру в госучреждениях. Не зря мы ввели требование к чиновникам в совершенстве владеть не только эстонским, но и английским, и русским – и доверие к государственной системе резко возросло.

А чтобы сделать карьеру, неважно, какова твоя фамилия и социальное происхождение. Вспомним, как мы смеялись над тем, что кое-где миллиардерский сынок, не проработавший ни одного дня, становится депутатом парламента, председателем партии и министром. У нас ведь такое невозможно, не правда ли? У нас общество равных возможностей, исключающее то, что в годы Первой Республики называлось onupojapoliitika.

И в предпринимательстве мы открыли дорогу прежде всего малому и среднему бизнесу, производителю, который обеспечивает товарами народного потребления свой народ и импортирует их за границу, так как качество их несравненно выше китайского ширпотреба. Потребовалось много рабочих рук, и безработица в стране оказалась практически изжита. По статистике на пособие ныне живут только бывшие сотрудники упраздненной за ненадобностью Языковой инспекции. Им, правда, предлагали поступить на курсы и приобрести полезную профессию, но они оказались к этому неспособны.

И я от твоего имени, народ Эстонии, призываю вернуться на родную землю тех людей, которые уехали за границу повышать образовательный уровень и там остались. Да, пока мы не можем предоставить вам такую зарплату, как в США, Канаде и Великобритании, но уровень жизни у нас растет выше, чем в этих странах, хотя обещать, что вскоре мы войдем в пятерку самых зажиточных стран Европы, нельзя – это была бы ложь и демагогия. Однако у нас есть возможности обеспечить вас любимой работой, прекрасными жилищными условиями – и придать глубокий смысл вашему труду на благо республики.

Может быть, мы живем в среднем достаточно скромно, но зато у нас ликвидирована пропасть между богатством и бедностью. Потому что министры, члены парламента, другие высокопоставленные чиновники и я, ваш президент, отказались от слишком высоких зарплат. А вслед за правительством и предприниматели согласились на прогрессивную налоговую шкалу – и искренне озаботились благотворительностью.

Теперь наше здравоохранение не жалуется на нехватку денег: что не в состоянии пока дать государство, выделяет частный сектор, у нас достаточно врачей, все медицинские учреждения оснащены новейшим оборудованием. При этом количество пациентов снизилось благодаря тому, что значительные ассигнования и пожертвования идут на развитие массового спорта. Олимпийские награды, конечно, приятны для самолюбия народа, но куда важнее, чтобы каждый имел возможность заниматься оздоровительным спортом, и чтобы дети занимались в спортивных школах совершенно бесплатно.

Да, мы не богатое государство, но мы близко подошли к тому, чтобы стать государством всеобщего благосостояния: ведь народ осознал, что есть потребности разумные и неразумные, и даже наша «элита» это осознала.

И, конечно, я должен поблагодарить наш народ за доверие, которое он оказывает своим руководителям, понимая, что каждый должен чувствовать в первую себя частицей народа – только тогда человек становится по-настоящему думающей и свободной личностью. Ведь правительство у нас избирает весь народ. Странно было бы доверять решать, кто станет президентом, сотне или даже трем с половиной сотен людей, будь они хоть семи пядей во лбу. Выборы были всенародными и честными, все кандидаты – достойные люди с перспективной и позитивной программой, и я надеюсь, что вы действительно отдали предпочтение оптимальной на сегодняшний день программе. Если она окажется невыполнимой или не оптимальной, я тут же подам в отставку. Потому что не народ существует для президента, а президент для народа.

С Днем независимости вас, дорогие жители Эстонии.

В честь 99-й годовщины независимости Эстонской Республики портал Rus.Postimees.ee публикует серию материалов «Что бы я сказал(а) народу Эстонии, если бы был(а) президентом». Читайте торжественные речи, написанные различными людьми от лица президента Эстонской Республики, на нашем портале!