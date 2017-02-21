Возмущенная посетительница кафе: в вегетарианском блюде было мясо и меня высмеяли за платок на голове

«Я была шокирована. Когда я сообщила об этом персоналу ресторана, было подтверждено, что это свинина», - пишет Анна Мария Макельвайн в своем сообщении. Женщина утверждает, что персонал кафе лишь усмехнулся и высмеял ее. Клиентка уверена, что негативное отношение обусловлено тем, что она носит платок на голове.

Также женщина пишет в соцсетях, что дальнейшие ее попытки оставить жалобу на ресторан были безрезультатны. Единственное, что смогла сделать женщина — поставить низкую оценку на официальной странице кафе в Facebook.

За последнее время на странице кафе в Facebook мождно наблюдать многочисленные негативные комментарии на английском языке, в которых в том числе упоминается, что заведение скрывает в вегетарианских блюдах мясо.

Кафе Pierre осведомлено о негативных отзывах. Директор кафе Михкель Таммару подтвердил, что в субботу, 18 февраля, действительно произошла такая ситуация, когда клиент получил блюдо, которое не заказывал и на столе вместо вегетарианской пасты оказалось блюдо со свининой.

По словам директора кафе, в это время было очень много посетителей и произошло недоразумение, за которое перед клиентов вежливо извинились. Таммару добавил, что клиенту было предложено принести правильное блюдо. Но посетитель отказался от этого предложения. Директор подтвердил, что клиент был очень расстроен. Денег с посетителя не взяли.

За время, что Pierre работает на Тартуской Ратушной площади, кафе посетили тысячи клиентов, среди которых много людей различного вероисповедания. По словам Таммару, персонал ко всем относится уважительно и толерантно.

Таммару сказал, что может уверено утверждать по поводу субботнего случая, что никакого высмеивания клиента не было, а речь идет лишь о человеческой ошибке.