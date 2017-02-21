До и после: благодаря ремонту уставший от жизни дом спасен

Этот светло-серый дом был в плачевном состоянии. Металлическая сетка вместо забора, неухоженный задний двор, много лет не знакомые с ремонтом комнаты.

Дизайнер Бретт превратила этот дом в конфетку. Фасад был выкрашен, вместо бесхозного заднего двора появилось чудесное место для отдыха. Комнаты отремонтированы и обставлены новой мебелью. Общее впечатление: простор, вкус и красота.

Задний двор ДО. Фото: www.decorotation.com

Фасад и двор ПОСЛЕ. Фото: www.decorotation.com

Кухня-гостиная ДО и ПОСЛЕ. Фото: www.decorotation.com

Спальня ДО и ПОСЛЕ. Фото: www.decorotation.com

Туалет ДО и ПОСЛЕ. Фото: www.decorotation.com

Больше фотографий дома найдутся в блоге Бретт!