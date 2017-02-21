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VKG: два наших завода простаивают из-за программы распределения сырья

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Руководство концерна Viru Keemia Grupр утверждает, что действующая программа распределения горючего сланца не позволяет объединению запустить два своих завода по производству сланцевого масла. Об этом пишет Postimees.

«У концерна Viru Keemia Grupр два завода сланцевого масла простаивают по той причине, что из-за действующей программы распределения сланца добычу сырья нам ограничивают лимиты. Не будь их, мы могли бы запустить наши заводы по производству масла и обеспечить людей работой. В то же время ежегодно из 20 млн тонн сланца, отведенных на добычу, почти пять миллионов тонн остаются недобытыми именно потому, что концерн Eesti Energia не способен использовать свои мощности. Раз Eesti Energia утверждает, что у нее существуют избытки производственных мощностей, то они должны их задействовать», - сказал в интервью Postimees председатель правления VKG Ахти Асманн.

Агентство BNS накануне сообщило, что, по оценке Eesti Energia, запасы необходимого для достижения производственных объемов сланца могут иссякнуть, если государство не предоставит концерну новую лицензию на добычу сырья взамен аннулированной лицензии на выработку сланца в шахте Уус-Кивиыли.

«Для открытия шахты Уус-Кивиыли мы провели необходимую подготовку еще в 2011 году, чтобы обеспечить в долгосрочном плане сырье как для выработки масла, так и для производства электричества. Мы введем себя в курс дела в связи с решением и, какими будут наши дальнейшие шаги, решим после того, как ознакомимся с решением суда. Надеюсь, что Министерство окружающей среды при первой же возможности решит юридическую проблему, возникшую с этой лицензией на добычу», - сказал Суттер.

Госсуд во вторник аннулировал право входящей в концерн Eesti Energia фирмы Enefit Kaevandused AS на добычу полезных ископаемых на прииске Уус-Кивиыли, тяжба началась в марте 2014 года.

Административная коллегия госсуда отметила в своем вердикте, что действовавший во время выдачи разрешения в 2011 году закон о недрах не допускал предоставления нового права на добычу полезных ископаемых в объеме, превысившем годовую ставку допустимой добычи полезных ископаемых владельцем разрешения. Это противоречило закону о недрах и плану развития горючего сланца, которые были ориентированы на снижение объема добычи.

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