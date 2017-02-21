Новым главой EAS станет Ало Иваск

«Мы нуждаемся в руководителе, который твердой рукой направил бы EAS в нужное русло. Совет EAS принял мудрое решение и я благодарю членов совета за хороший выбор», - передала BNS пресс-служба Министерства экономики слова министра предпринимательства Урве Пало.

Как сообщил BNS председатель совета фонда Эрки Мельдер, совет фонда принял единодушное решение, выбрав одного из 69 кандидатов. «В финальном туре у нас было пять сильных кандидатов. Фонд является очень сильной и требовательной организацией, предлагающей множество различных услуг. Уравновешенность и целеустремленность Ало Иваска как топ-менеджера являются теми качествами, в которых нуждается сегодня руководитель EAS».