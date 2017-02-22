Во время парада будут запрещены беспилотники

Полеты беспилотных воздушных средств 24 февраля в регионе центральной части Таллинна следует согласовать с Силами обороны в том случае, если полеты беспилотников по времени совпадают с проведением парада.

С 11 до 15 часов полеты беспилотных воздушных средств будут запрещены около площади Вабадузе и в месте проведения парада.

С 12.45 до 13.00 в Таллинне будут запрещены полеты как пилотируемых, так и беспилотных воздушных средств. Запрет не распространяется на спасательные и поисковые полеты, на полеты в связи с транспортированием больных и на государственные летательные средства.