Четверг, 23. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Ратас успокоил противников перевода госучреждений из Таллинна

BNS
BNS
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Если СМИ в Эстонии в середине февраля писали о том, что министр по делам государственного управления Михаил Корб (Центристская партия) хотел бы вывести из Таллинна 25 государственных учреждений и организаций, то, по словам лидера центристов и премьер-министра Юри Ратаса, ни по одному из учреждений окончательных решений в этом направлении не принято.

Как отметил Ратас, и он читал опубликованный в прессе план перевода учреждений из столицы в регионы, однако это был самый первый и первоначальный документ, содержание которого на сегодняшний день изменилось до неузнаваемости.

Ратас пояснил, что вопрос о переезде некоторых учреждений из Таллинна по-прежнему в повестке дня, однако кабинет министров больше этой темы пока не касался. «Думаю, что вопрос об этом будет в повестке дня кабинета в ближайшие недели», - сообщил Ратас, подчеркнув, что сейчас нельзя с уверенностью сказать, какие именно учреждения будут выведены из Таллинна.

«На данный момент очевидно одно — размещенное в Тарту Министерство образования и науки в Таллинн уже не вернется», - отметил Ратас.

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