Ратас успокоил противников перевода госучреждений из Таллинна

Как отметил Ратас, и он читал опубликованный в прессе план перевода учреждений из столицы в регионы, однако это был самый первый и первоначальный документ, содержание которого на сегодняшний день изменилось до неузнаваемости.

Ратас пояснил, что вопрос о переезде некоторых учреждений из Таллинна по-прежнему в повестке дня, однако кабинет министров больше этой темы пока не касался. «Думаю, что вопрос об этом будет в повестке дня кабинета в ближайшие недели», - сообщил Ратас, подчеркнув, что сейчас нельзя с уверенностью сказать, какие именно учреждения будут выведены из Таллинна.

«На данный момент очевидно одно — размещенное в Тарту Министерство образования и науки в Таллинн уже не вернется», - отметил Ратас.