Меркель назвала провокацией «утку» об изнасиловании ребенка в Прибалтике военными Германии

"Для нас было очень важно, что мы могли очень быстро сообща прояснить эту ситуацию (...), что это была лишь провокация. Но нам нужно быть очень бдительными в плане таких провокаций", - сказала она на пресс-конференции после встречи с литовским премьером Саулюсом Сквярнялисом, сообщает Интерфакс.

Как отмечает агентство BNS, правоохранительные органы Литвы сейчас выясняют, кто прислал в этом месяце председателю сейма и полиции письма с ложной информацией о том, что немецкие военнослужащие из размещенного в Литве континента якобы изнасиловали несовершеннолетнюю девочку. По данным прокуроров, письмо было выслано не из страны Евросоюза.

Меркель не стала комментировать, кто мог распространить эту информацию.