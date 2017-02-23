Ставший интернет-мемом лыжник Солано впервые увидел снег за пять часов до старта на ЧМ

Солано на чемпионате мира принял участие в двух гонках: 22 февраля он вышел под первым номером на старт квалификации на дистанции 10 км классическим стилем, на следующий день - в квалификации спринтерской гонки. Оба раза Солано, не обладающий навыками ходьбы на лыжах, довольно комично преодолевал дистанцию чемпионата мира, теряя равновесие и падая на снег в простых ситуациях.

«В Финляндию я прибыл в три часа утра уже в день соревнований. Так что впервые на лыжи я встал всего за пять часов до гонки. Тогда впервые и увидел снег. Радовался как мальчик, словно попал в рождественскую сказку. Первым делом я слепил снеговика и сфотографировался с ним», - сказал Солано.

Венесуэльский лыжник Адриан Солано. Фото: Scanpix

Собеседник агентства отметил, что с юмором относится к тому, что получил прозвище «худший лыжник в мире». «Я и сам во весь голос смеялся, когда смотрел видео своего выступления. Особенно порадовал момент, когда я лицом нырнул в снег. Да и техника скатывания со спусков, когда я присел на корточки, также довольна необычна, можно сказать, что я ее запатентовал», - рассказал он.

В Лахти Солано должен был прибыть заблаговременно, однако в начале февраля он был задержан в Париже по подозрению в контрабанде наркотиков, полиция арестовала 22-летнего спортсмена в аэропорту. «В Париж я прилетел с 29 евро в кармане. Когда на паспортном контроле я показал приглашение на участие в чемпионате мира, мне никто не поверил, я был помещен на пять дней в тюрьму прямо в аэропорту, а после три дня провел в ожидании городского суда. После слушаний мне пришлось покинуть Францию и улететь обратно в Венесуэлу», - рассказал лыжник.

«Оказаться здесь мне помогли спонсоры из Финляндии, которые узнали о моей истории и решили помочь принять участие в чемпионате. Обратно в Европу мы полетели уже через Мадрид. После сделал пересадку в Амстердаме и после - сюда», - добавил он.

Попасть на Олимпийские игры

Тренером Солано является первый венесуэльский лыжник Сесар Баена, который однажды выступал на международных соревнованиях в Москве. На родине у него действуют четыре школы езды на роликовых лыжах.

«Роликовыми лыжами Солано занимается около года. У него есть определенный талант. Надеюсь, что у него будет шанс выступить на Олимпийских играх», - рассказал Баена.

«Я, мой брат и он создали команду. Адриан еще молод, он в отличной физической форме, служит в армии. Думаю, он сможет достичь хорошего уровня», - добавил он.

Зимние Олимпийские игры пройдут в феврале 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.