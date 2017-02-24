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Вопиющее нарушение: пассажирам самолета разрешили лететь стоя

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Пакистанская авиакомпания Pakistan International Airlines (PIA) расследует инцидент, когда семеро пассажиров международного рейса Карачи-Медина были вынуждены лететь стоя, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Dawn.

Инцидент произошел еще 20 января, но экипаж не стал докладывать руководству о внештатной ситуации, поэтому о произошедшем стало известно только сейчас. Кроме того, вовлеченные в инцидент сотрудники компании, как пишет Dawn, перекладывают вину друг на друга, поэтому управление гражданской авиации до сих не наказало виновных, сообщает Forbes.

По данным издания, инцидент произошел во время рейса PK-743 "Карачи-Медина (Саудовская Аравия)" 20 января. Трехчасовой рейс выполнял самолет Boeing 777, который рассчитан на 409 пассажирских мест, в том числе откидных, однако на борту оказалось 416 пассажиров.

Дополнительные пассажиры оказались на борту по посадочным талонам, написанным от руки, а не с помощью компьютерной системы, поэтому в официальном отчете лишних пассажиров не оказалось.

Старшая бортпроводница Хина Тураб утверждает, что уведомила командира судна, что на борту царит хаос из-за лишних пассажиров, но он якобы сказал ей разместить этих пассажиров, поскольку самолет уже был на рулежной дорожке. Командир судна Анвер Адил при этом заявляет, что Тураб проинформировала его о пассажирах без мест только после взлета.

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